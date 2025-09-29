台南麻豆3區10/2停水降壓供水12小時 影響4萬8780戶

台南麻豆等3區將在10月2日停水降壓供水12小時，影響戶數有4萬8780戶。（圖由自來水公司六區處提供）

自來水公司第六區管理處為辦理「麻豆忠孝路及林鳳營火車站往下營汰換管線工程」，以維護台南市供水穩定，將從10月2日上午10時起至晚間10時止，降壓供水及停水施工12小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發布颱風警報，則本次停水施工將取消。

請繼續往下閱讀...

水公司六區處表示，此次停水區域為台南市麻豆區、西港區（皆為部分里別）；水壓降低區域為麻豆區、西港區（皆為部分里別）及佳里全區，影響戶數共計4萬8780戶（停水戶數1萬9382戶及水壓降低2萬9398戶）。除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水變得澄清後再進水使用。

【停水區域】： （1）麻豆區：全里有新興里、大埕里、晉江里、巷口里、中興里、埤頭里、海埔里、麻口里、安正里、興農里；部分里別為︰東角里、井東里、安業里、油車里、北勢里、港尾里、謝厝寮里。（2）西港區：金砂里、營西里、後營里、檨林里。

【水壓降低區域】：（1）麻豆區：寮廍里、南勢里及清水里等3里皆為部分區域；（2）西港區：劉厝里、竹林里、港東里、西港里、永樂里、南海里、慶安里；（3）佳里區：民安里、文新里、東寧里、安西里、建南里、忠仁里、六安里、鎮山里、南勢里、子龍里。

水公司提醒，停水水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水。停水相關訊息可撥打：麻豆服務所：06-5721165、佳里服務所：06-7228041；24小時客服專線1910，或上台水網站查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法