    雲林公益園遊會暖心登場！3小時募款12萬送愛花蓮

    2025/09/29 09:46 記者李文德／雲林報導
    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大傷害，各界紛紛匯集人力、物資協助重建，民進黨雲林縣黨部在虎尾大屯國小舉辦公益園遊會，除號召各界對慢飛天使支持外，適逢光復鄉嚴重災害，特別增設「送愛到花蓮」攤位，共募集12萬元的賑災款，期為花蓮民眾重建家園。

    園遊會上共有16攤在地市集，更有拔河、夜市套圈圈、誰是神射手、親子闖關等活動，讓上千位親子玩得不亦樂乎。

    縣黨部主委、立委劉建國表示，此次園遊會透過各界支持，一共為慢飛天使募得30萬元善款，由雲林若瑟醫院長卓瑩祥與天主教若瑟社會福利基金會執行長王秀卿代表接受，善款將以「專款專用」在雲林縣慢飛天使的早期療育服務，期盼拋磚引玉，帶動更多資源投入。

    衛福部心理健康司長陳柏熹表示，將補齊雲林縣兒童早療臨床心理師人力，讓家長不必再跨縣市帶孩子治療，並規劃由若瑟醫院每週開設2次兒童早療門診；未來衛福部也將召集相關單位，進一步改善人力配置不足的問題。

    劉建國指出，響應花蓮光復鄉賑災，園遊會讓更特別設立「送愛到花蓮，攜手重建家園」攤位，發起愛心募款與物資募集，園遊會舉辦短短的3小時，現場共募得12萬元賑災款，悉數捐出，期盼能為花蓮受災的鄉親們感受到一點溫暖。

    活動除募集30萬元善款用於慢飛天使，短短3小時內更募得12萬賑災款，送愛到花蓮。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

