昨進出光復站4.1萬人次 台鐵為「鏟子超人」閘門全開

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，各地民眾化身「鏟子超人」湧入光復鄉救災。台鐵統計，光復站昨天（28日）進出站4萬1000人次，今天加開9列次、增停14列次、延駛2列次疏運人潮，新自強號開放站票。並宣導光復站進站流程已簡化，民眾先領取乘車證明即可登車，事後再補票。

昨天是教師節連假第2天，台鐵統計，光復站進出站人次約4萬1000人次，換算下來，預估約2萬人湧入救災。

因應救災人潮，台鐵今天加開9列次列車，包括DMU柴油客車12輛4列、EMU3000型自強號1列、PP自強號2列及區間車2列次。

今天所有上、下行列車增停光復站，共計14列次。4124次區間車由花蓮延長行駛至光復站，往返各1列次，並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站。起、訖站於花蓮至台東段間各站的新自強號全面開放站票。

台鐵也簡化光復站進站流程，站內閘門全開，改為發進站證明單，讓民眾免排隊購票就能直接上車，之後再於回程車站補票即可。上午7至10時及下午3時30分至晚間7時30分則為高峰時段，加強旅客動線分流及安全防護。

因應大批「鏟子超人」協助災民重建家園，台鐵光復車站簡化進站流程，閘門全開並提供進站乘車證明單。（圖由台鐵提供）

