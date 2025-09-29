2天內募集逾700雙雨鞋 南市企業熱心響應助花蓮救災

南市在地企業牛頭牌運動鞋以及多家協力廠商，熱心響應協助花蓮災區救災，募集逾700雙雨鞋及物資，移交南市社會局送至花蓮災區。（歐政豪提供）

日前樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮縣因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉重災。台南市在地企業牛頭牌運動鞋以及多家協力廠商，熱心響應協助花蓮災區救災，短短2天迅速募集超過700雙雨鞋及部分物資，通過台南市社會局以最快速度於教師節連假送抵花蓮災區，提供給災民、消防隊弟兄及救災志工使用。

台南市議員曾培雅與及服務處執行長歐政豪於花蓮光復鄉災情發生後，立即主動牽線台南在地企業，整合資源投入支援。短短2天內，結合牛頭牌運動鞋以及多家協力廠商，包括大石國際、花見小路、走百里公司、喬尼公司、新獻股份有限公司、在一股份有限公司、榮華帽服、狐狸尾巴茶飲店、凱基人壽巨朋通訊處等，迅速籌募超過700雙雨鞋，並移交南市社會局送抵花蓮災區。

此外，曾培雅與及歐政豪服務團隊成員嚴楷舜得知花蓮災區急需人力支援的第一時間，也立刻整理裝備出發前往災區， 幫助受災鄉親早日重建家園。嚴楷舜也傳回消息，指他昨天是到花蓮的第二天，現場災情慘不忍睹，災民屋內泥沙至少堆積30公分以上，而且受災戶門前還漂來很多家具等廢棄物，甚至連汽車也莫名其妙漂來，受災戶根本無力處理，只能靠志工協助清理。

