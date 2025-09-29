為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬太鞍堰塞湖潰堤聯想起八八風災 楊秋興:今與慈濟來光復

    2025/09/29 09:21 記者王榮祥／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉大半鄉境遭淤泥入侵，有人想起16年前八八風災慘狀，圖為光復鄉陷入淤泥中的車輛。（記者王榮祥攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成光復鄉大半鄉境被淤泥入侵，讓人聯想起16年前的八八風災高雄縣小林村的遭遇；前高雄縣長楊秋興指出，兩事件有些地方相似、有些不同，但最讓人感動的就是民眾愛心，已淡出政壇的他透露，今天會跟慈濟到來光復鄉。

    八八風災發生在2009年8月6日至8月10日間，颱風莫拉克侵襲台灣挾帶破紀錄降雨量，造成中南部多處淹水、山崩與土石流，其中以高縣甲仙鄉小林村（今高市甲仙區小林里）小林部落滅村事件最為嚴重，造成474人被活埋。

    當時在高雄縣府的官員，部分仍持續在高雄市政府服務，也有人調任中央，前縣長楊秋興則已淡出政壇，重拾台大土木的專業，已轉行當「建商」。

    他說，這幾天持續關注馬太鞍堰塞湖潰堤的災情，確實有些地方跟當時八八風災相似，但沒變的是台灣民眾的愛心，16年前跟16年後都一樣、讓人好感動，難怪常被形容是台灣最美風景。

    楊秋興認為，包括馬太鞍在內，山區幾處堰塞湖如果有可能，應該可透過各種方式設法「處理」一下，緩解可能衍生的災難，但也須尊重相關單位專業評估。

    他透露，幾天前本想到花蓮，但買不到票，今天應該會跟慈濟過去光復。

    前高雄縣長楊秋興關注花蓮光復災情，透露今可能跟慈濟一起過去災區。（翻攝臉書）

    國軍與大批志工連續多日支援光復，在淤泥上留下許多腳印。（記者王榮祥攝）

