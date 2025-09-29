專業協助身心障大學生 輔大輔導員劉大文等獲卓越特教人員殊榮

教育部長鄭英耀頒獎表揚卓越特殊教育人員，表達肯定和感謝。（圖由教育部提供）

教育部每年選拔卓越特殊教育人員，其中，輔仁大學輔導員劉大文、樹德科技大學劉羿佳、中台科技大學陳宜伶及國立台北科技大學李佳媚，長期輔導身心障礙學生，展現出專業與熱忱，成為大專特殊教育的重要典範，獲選為今（2025）年卓越特殊教育人員，由教育部長鄭英耀公開頒獎表揚。

教育部學特司科長謝昌運說明，輔導員劉大文在輔大資源教室服務15年，深信每一次傾聽與陪伴，都是支持學生的重要力量，在輔導過程中，他看見學生展現韌性與努力，也體會到跨專業團隊合作的重要，獲卓越特殊教育人員殊榮肯定。劉大文則表示，他與同仁合作整合資源，讓校園成為學生自在發光的舞台。

請繼續往下閱讀...

北科大輔導員李佳媚表示，輔導不是直接給答案，而是透過專業陪伴學生理解自己、找到方向，在13年服務期間，建立聽打和筆抄的培訓機制，協助聽覺障礙學生無障礙學習，並為學習障礙學生規劃個別化學習策略，幫助學生重拾信心，另也鼓勵學生養成運動習慣，每年帶領學生參與全國資源教室運動賽事，她說即使一路上充滿挑戰，但只要願意跨出一步，就是成長的開始。

中台科技大學輔導員陳宜伶在資源教室領域服務達22年，始終秉持「做中學、學中做」理念，認為鼓勵與理解是支持學生前行的重要力量，用心陪伴每位特教學生，並與學生共同成長，發掘他們獨特的生命亮點，以「Do what you love, love what you do」勉勵並期許未來持續深耕特殊教育，陪伴更多學生走出屬於自己的亮眼人生。

樹德科技大學輔導員劉羿佳服務年資達17年，同時榮獲「卓越特殊教育人員」與「特殊教育服務績優人員」2項殊榮，他分享，資源教室的出發點是希望幫助身心障礙學生在學習、生活與人際互動上獲得實際支持，透過彈性評量、課業輔導、心理支持、職業評估及團體活動，讓學生不只是「待在學校」，而能真正達到「適性學習」，這些成果皆是跨單位合作、學校內外資源連結、團隊共同努力的成果。

教育部長鄭英耀（左）頒發卓越特殊教育人員給輔仁大學輔導員劉大文（右），表達肯定和感謝。（圖由教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法