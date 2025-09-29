為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「反聖嬰」訊號增強！林老師：颱風襲台機率增

    2025/09/29 10:07 即時新聞／綜合報導
    美國國家氣象局氣象預報中心最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生「反聖嬰」的訊號正持續增強。（圖擷自林老師氣象站）

    台灣大學大氣科學博士林得恩表示，美國國家氣象局（NWS）氣象預報中心（CPC）今年9月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生「反聖嬰」的訊號持續有增強的趨勢。

    林得恩今天在臉書「林老師氣象站」貼文指出，尤其在今年10至12月，反聖嬰發生的可能性高於70%；且可持續到明年1月，發生機率都在60%以上，隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

    林得恩解釋，根據過去反聖嬰年的氣候特徵顯示，若發生在秋天時，颱風生成的位置較為偏西，尤其在秋颱與環境的東北季風相結合共伴下，影響台灣與南海地區的機率增加，局部地區豪雨致災風險高，2008年的辛樂克及薔蜜颱風就是重要的例子，需要特別關注追蹤。

    林得恩補充，反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣秋季在東北部及東部的降雨量也會增多；與此同時，冬季到隔年春季的氣溫也會較氣候平均值更低，發生的機率約在6成左右。

