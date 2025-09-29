法國東語台灣學中心和我高教機構合開台灣語言課 大受歐洲人歡迎

法國東語台灣學中心主任劉展岳和台師大等高教機構合作，首開台灣語言線上學習平台，吸引歐洲等國465人報名參加。圖為劉展岳獲教育部本土語言傑出貢獻獎。（資料照）

由法國國立東方語言與文化學院台灣學中心首度規劃主導，並和台灣多個高等教育機構合作的「台灣語言線上學習平台」，10月將展開第1週課程，報名學員以歐洲地區為主，包括法國、捷克、波蘭、奧地利、荷蘭、德國、芬蘭等國總計465人，東語台灣學中心主任劉展岳表示，平台提供外國人士學習「台灣」，也培訓台灣的語言教師將台灣語言作為對外的第二外語教學。

劉展岳說明，該計畫提供28門課，包含台灣台語5門、台灣客語2門、台灣南島語有8個語言共8門，以及台灣繁體華語共13門課，其中以報名台灣台語223人最多，8門台灣南島語課程也有120人。

報名學員來自世界各地，以歐洲地區為主，如法國、捷克、波蘭、奧地利、荷蘭、德國、芬蘭、拉脫維亞、葡萄牙等國，另有日本、韓國、美國、加拿大，也吸引很多住在台灣的外國人報名學習。劉展岳指出，大多數學員希望透過學習不同的台灣語言來認識台灣，另也有不少旅居國外的台僑希望透過學習台灣語言來深化和台灣的關係與互動。

劉展岳進一步表示，台灣的多元語言與文化是最亮眼的特殊優勢之一，為使國際可以連結當代台灣，應採取多語言管道進行，有20多種台灣語言的發展，就可創造出20多種接觸、認識、了解、深入台灣社會的可能性與空間，同時台灣在語言復振上有相當棒的成果、方法與技術，相當值得分享台灣經驗作為世界經驗，而當代台灣不該停留在「誰會想學？」式的提問，而是該問「如何準備好提供學習台灣語言的空間？」以及「如何創造且吸引學習台灣語言的動機？」語言即文化、語言即外交，多一種語言就多了一座讓台灣人走出去、讓其他國家人民走進台灣進行對話的跨文化橋樑。

劉展岳表示，期待政府能夠更重視台灣語言多語對外發展的重要性，規劃相關配套措施及挹注經費來提供台灣語言發展、培訓及研究機構具有持續發展的韌性。該計畫包括台灣師範大學（NTNU）國際台灣學研究中心、台師大台灣語文學系、高雄師範大學客語系、高師大「原住民知識體系研究中心」、屏東大學「原住民知識體系研究中心」、政治大學（NCCU）華語文教學博士／碩士學位學程、中央大學（NCU）客家語文暨社會科學學系、台灣原住民語言發展協會、台中教育大學（NTCU）華語中心及成功大學華語中心。

