台語版大富翁！雲林桌遊《雲林好額人》 學生：玩到停不下來

雲林研發全國第一套台語桌遊《雲林好額人》，以教育部台灣台語常詞辭書寫，且材質為紙及木質兼具環保。（記者黃淑莉攝）

推動本土教育，雲林縣一群對台語有研究的校長、主任及老師，參考大富翁遊戲模式，共同研發一套台語桌遊教具《雲林好額人》，遊戲規則、機會及命運的題目全都以教育部台灣台語常詞辭書寫，且結合雲林風情民俗，材質以紙張、木質，符合環保永續，有趣又好玩，不少學生玩到停不下來。

縣府教育處長邱孝文表示，《雲林好額人》展現雲林縣20鄉鎮市文化特色，且融合本土語言及品德教育元素，讓學生從桌遊中學習台語、認識家鄉，第一批做500套，均已分送到全縣國中小學，提供教學使用，申請計畫已通過明年會再增加數量。

邱孝文指出，桌遊開發者為元長國中校長文須琢、南陽國小主任呂彥融、水燦林國小主任施婉茹，盒子背面印有蔦松國小校長吳忠勇以台語創作的漢詩〈遊馬鳴山公園〉，呈現馬鳴山拱橋意象插圖，讓語言和文化與藝術交融，呈現出具有雲林濃厚鄉土情的美感。

文須琢說，《雲林好額人》參考傳統大富翁遊戲模式，起點為北港武德宮財神廟，環遊雲林20鄉鎮，材質方面，以紙張與木質製作，展現環保意識，房屋以可堆疊的木片來呈現，上面印有「厝」字，骰子與角色也皆為木製。

文須琢指出，5個玩家角色以雲林代表農產柚子、西瓜、玉米、花生、蒜頭代表；機會卡、命運卡的問題聚焦在雲林各鄉鎮風俗民情及文史，讓遊戲更具地方風味。

文須琢表示，老師可當教具，學生也可以當遊戲玩，簡易版可玩1節課，進階版約要3、4小時，縣內學生覺得好玩，就連設計廠商拿給讀小學孩子試玩，因為太好玩，還詢問會不會出版外縣市版本。

雲林研發全國第一套台語桌遊《雲林好額人》，研發者之一文須琢帶孩子玩，學生說，玩到停不下來。（圖由雲林縣府提供）

