「台灣最美風景是人」屏東漢堡超人花蓮送暖 反被鏟子超人斗內！

大批鏟子超人忙完一整天，拖著疲憊身體排隊領漢堡。（記者花孟璟攝）

老闆決定「多留一天」今天續送600牛肉堡

在光復火車站前的晚餐時段，來自各縣市鏟子超人忙了一整天拖著疲憊身軀，來到光復火車站前被一輛點著溫暖黃燈的小餐車吸引，煎牛肉香味吸引超人大排長龍！來自屏東的餐車老闆陳韋強，環島至宜蘭時聽到花蓮災區需支援，立馬變身漢堡超人支援前線，卻反而被志工塞錢斗內，老闆決定拚了「多留一天」，今天將續送600個牛肉堡。

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災今天第7天，鏟子超人從四面八方來援，從教師節連假前一天起算，3天至少6萬鏟子超人到災區，晚餐時段是鏟子超人紛紛準備離家的時間，光復火車站萬名志工陸續進站，夾帶在雨鞋鞋底的泥巴在車站的地板、樓梯、月台留下厚厚泥灰，印證「凡走過必留下痕跡」！車站前右側3輛漢堡餐車在晚餐時段人潮排成人龍。

陳韋強說，他做餐車約10年，得知花蓮發生嚴重災情，剛好餐車正在環島行程，從西部經宜蘭衝花蓮「環島四分之三圈」，每天一早備料，下午3點開始送漢堡，7名餐車員工從揉漢堡肉開始，他在煎台負責煎牛肉，再把夾著生菜、起司、番茄及厚厚肉片的漢堡沉甸甸地送到鏟子超人手上，就是希望幫鏟子超人補滿血條！

陳韋強也說，台灣人的愛心滿滿滿，這兩天陸續有鏟子超人排隊拿到漢堡，反過頭來丟了錢人就走，有些人是丟了就跑，打開看竟是3千元、一萬元斗內，要他在災區多留幾天，笑說「鏟子超人不讓下班」！他說，餐車隊伍共3輛，要備料、煎台及後勤，加上7名員工每天要給薪及住宿，一天成本20萬元，但鏟子超人的愛心讓他決定拚了，今天下午3點起歡迎大家來吃漢堡。

（記者花孟璟攝）

屏東的餐車老闆及員工共7人，從南臺灣衝到花蓮送漢堡，因為排隊鏟子超人很多，大家俐落地準備，以香噴噴牛肉堡幫鏟子超人補血。（記者花孟璟攝）

被封「漢堡超人」，陳韋強說，這兩天都有鏟子超人拿了漢堡卻留下斗內金，就是要他「在災區多留幾天」！（記者花孟璟攝）

餐車黃色燈光還飄出煎牛肉香味，吸引大批鏟子超人飢腸轆轆排隊。（記者花孟璟攝）

鏟子超人接過牛肉漢堡，老闆說，有些鏟子超人還反向斗內，讓他非常不好意思。（記者花孟璟攝）

