善款排擠效應 屏東伯大尼還有3成中秋公益禮盒滯銷

來自香港的芳療師陳小燕（左1）今年特地飛來台灣和伯大尼之家院生一起製作鳳梨酥。（記者羅欣貞攝）

屏東伯大尼之家照顧112位憨兒，每年中秋推出公益禮盒，眼看距中秋只剩一個星期，還有3成的禮盒沒有訂單，憨兒自立生活的努力面臨嚴峻考驗。

今年伯大尼推出中秋鳳梨酥禮盒，這是在屏東的陽光下，憨兒們彎著腰，揮汗在田間讓一顆顆鳳梨結實飽滿，收成後，他們再把鳳梨化製作成香甜的土鳳梨酥，不僅是一份糕點，更是「自立生活」的練習。

伯大尼之家實務總督導李韻珊表示，然而今年的鳳梨酥訂單卻比往年少了一半。在物價飛漲的時刻，這112位憨兒們的努力，正面臨挑戰。今年準備了1700盒，還有約500盒還沒有訂單。

來自香港的芳療師陳小燕多年來訂購伯大尼的中秋禮盒，最多曾經一年訂購300盒，今年特別飛來台灣，和憨兒們一起製作鳳梨酥，也為憨兒安排療癒體驗，遠道而來的愛心讓院方和憨兒十分感動，她表示，很認同伯大尼，每年都會訂購鳳梨酥禮盒，朋友和學生們都很喜歡，今年也會訂購，回到香港後會告訴朋友們，這些鳳梨酥都是她與院生們一起製作。

屏東伯大尼之家表示，眼看只剩下一週就是中秋節，可能較多善款流向風災災區，但憨兒們會持續努力朝自立生活邁進，也盼社會大眾行有餘力，為憨兒們點亮一盞希望。

屏東伯大尼之家推出的中秋鳳梨酥公益禮盒還有約3成未售出。（記者羅欣貞攝）

中秋公益鳳梨酥禮盒是伯大尼院生自立生活的努力成果。（記者羅欣貞攝）

