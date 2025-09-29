光復鄉重災》統整中央各項救援措施 張育萌：展開支援大網！

台灣青年世代共好協會理事長張育萌整理中央協助光復鄉救災與重建的各項措施，強調中央已逐步展開「支援大網」。圖為行政院長卓榮泰（中）前往勘災。（行政院提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，救災工作仍持續中，不過當地災民與現場志工接連踢爆花蓮縣府各種妨礙救援工作的行為，還衍生出「便當之亂」，後續經濟部28日宣布，中央將會協助提供便當。台灣青年世代共好協會理事長張育萌整理中央協助光復鄉救災與重建的各項措施，強調中央已逐步展開「支援大網」。

張育萌29日凌晨發文提到，在堰塞湖溢流後，當有立委還吵著要「炸湖」、到處噴口水的時候，中央已經一項一項，逐步展開一張支援的大網，從安置、心理、飲水、交通、橋梁、便當等面項著手。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，農糧署29日開始會每天準備便當送到指揮中心，由國軍發送，發放地點分別在大馬村光復國中、大同村光復商工、大馬村王村長處，車站也設口糧發放點，讓志工補充能量；馬太鞍橋被大水沖毀後，交通部在3週內就會搭好涵管便橋，明年2月前會搭鋼便橋，年底前重建單線永久橋樑。

張育萌提到，台鐵簡化「鏟子超人」進站流程，閘門全開、改發進站證明，讓來光復救災的超人們不用排隊買票就可直接上車，回程車站補票即可。行政院協調30間旅宿，補助每位災民7天住宿費，每天最高2000元，若7天不夠，可以再延長7天。張強調：「如果你有捐款給中央的賑災專戶，你的善款就會被用在這，立刻、直接用在災民身上。」

張育萌表示，由於災民和參與救災的「鏟子超人」都可能出現心理狀況，衛福部在溢流隔天就啟動「心理衛生緊急動員」，聯繫全國精神醫療團隊、心理師和諮商師隨時進駐災區，目前光復鄉大進國小和瑞穗生命園區都有設「安心關懷站」；衛福部協調外縣市社工進駐花蓮，提供災區「一戶一社工」，災民若健保卡不見或藥物遺失，不需額外付費，可以直接在領一次藥。

張育萌指出，自來水公司在鳳林營運所成立前進指揮所，派遣13台送水車，設置13個臨時取水站，同時持續修復光復淨水場機電設備、水池清洗、監控水質，而在立委沈伯洋協調後，國軍派沐浴車與台水水車補水，並在災後隔天深夜就抵達大進國小。

張育萌也強調，這些在我們日常生活中看起來微不足道的小事，卻是災區的大事，政府展開支援網，只希望災民和超人們都不必擔心後勤，可以專心重建、恢復生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法