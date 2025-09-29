為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公館圓環新路型！連夜趕工通車 啟用後還在劃標線

    2025/09/29 07:43 記者董冠怡／台北報導
    羅斯福路與基隆路正交路口開放通車。公館圓環填平後新路型通車，連夜趕工啟用仍還在劃道路標線。（記者田裕華攝）

    羅斯福路與基隆路正交路口開放通車。公館圓環填平後新路型通車，連夜趕工啟用仍還在劃道路標線。（記者田裕華攝）

    台北市政府上週宣布，公館圓環新的正交路型今天清晨6點啟用，不過陸續有民眾反映，6點40分左右，雖然公車已可通行，但騎開車仍無法，得暫時被導引至其他替代道路行駛，而且福和橋前還在繪製行穿線；據觀察，大約6點55分左右，已開放汽機車通行。

    有民眾表示，6點多途經永福橋想走公館圓環，但在路口前，先被交警導引至羅斯福路四段196巷；另有人反映，福和橋下車後，一度得提前於汀州路三段轉彎，無法直行，得靠大批警力義交、施工人員協助。

    交通局長謝銘鴻回應，公車大約5點多左右便開放通行，工務同仁連夜完成道路銑鋪後，需再劃設標線、測試號誌，相當辛苦，今天會視實際情形調整，明天將是教師節連假過後的第一個上班日，也會嚴陣以待，新路型上路後勢必需要時間適應，民眾多多體諒。

    今天是公館圓環通車首日，除了謝銘鴻，交工處長張建華、工務局長黃一平、新工處林昆虎等局處首長也在現場緊盯施工及交通路況；由於長久以來習慣圓環動線，改成正交路口後，不時可見轉彎駕駛動作稍微遲疑了一下，但不影響、秩序大致良好。

    副市長李四川受訪表示，施工人員即便連假也仍在趕工，看到他便幽默詢問「哥啊我要跟你說早安還是晚安」，今天觀察車流大致通暢，機車開放直接左轉（僅福和橋下橋如欲左轉需採二段式）後，民眾還是習慣行駛至待轉格；福和橋進入北市端的公車專用道，從無到有需費時評估劃設範圍長度，預計今天完成繪製，明天持續觀察車流路況。

    公館圓環新路型啟用。（記者董冠怡攝）

    公館圓環新路型啟用。（記者董冠怡攝）

    羅斯福路與基隆路正交路口開放通車，公館圓環填平後新路型通車。（記者田裕華攝）

    羅斯福路與基隆路正交路口開放通車，公館圓環填平後新路型通車。（記者田裕華攝）

    羅斯福路與基隆路正交路口開放通車，公館圓環填平後新路型通車。（記者田裕華攝）

    羅斯福路與基隆路正交路口開放通車，公館圓環填平後新路型通車。（記者田裕華攝）

