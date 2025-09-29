為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    埔里清潔隊員妙手回春 破爛子車桶重生

    2025/09/29 07:37 記者陳鳳麗／南投報導
    埔里鎮清潔隊員廢物利用，把破損淘汰的子車桶拿來裝載檢分的資源回收物，桶子破到不能補了，又巧手焊接回收不鏽鋼板（右桶），讓子車桶又可以使用。（埔里鎮清潔隊提供）

    埔里鎮清潔隊員廢物利用，把破損淘汰的子車桶拿來裝載檢分的資源回收物，桶子破到不能補了，又巧手焊接回收不鏽鋼板（右桶），讓子車桶又可以使用。（埔里鎮清潔隊提供）

    埔里鎮清潔隊員修補破損淘汰的子車桶，拿來再利用，裝載分檢回收物，桶子有破洞再補，最近補到不能再補，有隊員發揮「縫補」專長，將回收的不鏽鋼板補破洞，妙手回春下，子車桶可以繼續使用。

    埔里鎮清潔隊員出勤時認真，不少隊員更身懷絕技，將「廢物再利用的精神發揮到淋漓盡致。清潔隊回收場必須將資源回收物檢查分類，檢分過的回收物分裝在不同的桶子，而這些容器是破損淘汰下來的子車桶，隊員會修補後再拿來使用，不用花錢且容量大。

    這些桶子一段時間後也開始破裂，無法再用補洞的桶子，有隊員發揮巧思，從回收物中找出不鏽鋼板，將它裁切出適合的寬度和長度後，焊補在子車桶的破裂部位，桶子即能繼續使用。

    清潔隊長陳俊宏表示，清潔隊員愛物惜物，而且有雙巧手，先前回收場的鏟裝機的鏟斗破洞，也是由隊員拿鋼板補破洞，讓鏟裝機恢復正常功能。

    陳俊宏說，昨天是國定假日的第二天，清潔隊回收班班長、修車場技工、車組組長，也利用停止上班時間，更換回收場輸送帶損壞軸承，讓隊上同仁ㄧ上班就可以順利上工，幾個人合力下，輸送帶又能正常運作。

    認真又有巧手的清潔隊員，整個人蹲到子車桶內修補桶子。（埔里鎮清潔隊提供）

    認真又有巧手的清潔隊員，整個人蹲到子車桶內修補桶子。（埔里鎮清潔隊提供）

    埔里鎮清潔隊員對手在子車桶破洞焊接不鏽鋼板。（埔里鎮清潔隊提供）

    埔里鎮清潔隊員對手在子車桶破洞焊接不鏽鋼板。（埔里鎮清潔隊提供）

    埔里清潔隊員利用非上班日，更換回收場輸送帶損壞的軸承。（埔里鎮清潔隊提供）

    埔里清潔隊員利用非上班日，更換回收場輸送帶損壞的軸承。（埔里鎮清潔隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播