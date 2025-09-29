埔里清潔隊員妙手回春 破爛子車桶重生

埔里鎮清潔隊員廢物利用，把破損淘汰的子車桶拿來裝載檢分的資源回收物，桶子破到不能補了，又巧手焊接回收不鏽鋼板（右桶），讓子車桶又可以使用。（埔里鎮清潔隊提供）

埔里鎮清潔隊員修補破損淘汰的子車桶，拿來再利用，裝載分檢回收物，桶子有破洞再補，最近補到不能再補，有隊員發揮「縫補」專長，將回收的不鏽鋼板補破洞，妙手回春下，子車桶可以繼續使用。

埔里鎮清潔隊員出勤時認真，不少隊員更身懷絕技，將「廢物再利用的精神發揮到淋漓盡致。清潔隊回收場必須將資源回收物檢查分類，檢分過的回收物分裝在不同的桶子，而這些容器是破損淘汰下來的子車桶，隊員會修補後再拿來使用，不用花錢且容量大。

這些桶子一段時間後也開始破裂，無法再用補洞的桶子，有隊員發揮巧思，從回收物中找出不鏽鋼板，將它裁切出適合的寬度和長度後，焊補在子車桶的破裂部位，桶子即能繼續使用。

清潔隊長陳俊宏表示，清潔隊員愛物惜物，而且有雙巧手，先前回收場的鏟裝機的鏟斗破洞，也是由隊員拿鋼板補破洞，讓鏟裝機恢復正常功能。

陳俊宏說，昨天是國定假日的第二天，清潔隊回收班班長、修車場技工、車組組長，也利用停止上班時間，更換回收場輸送帶損壞軸承，讓隊上同仁ㄧ上班就可以順利上工，幾個人合力下，輸送帶又能正常運作。

