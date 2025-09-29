為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋台灣東方有熱帶擾動 吳德榮：動向不確定性大

    2025/09/29 08:55 即時新聞／綜合報導
    最新美國GFS（左）及歐洲AIFS（右）模式6日20時模擬圖顯示，下半週起菲律賓東方海面又有熱帶擾動（位置1），模擬路徑偏西北西、通過菲律賓進入南海；屆時，台灣東方則另有一熱帶擾動（位置2）發展。（圖擷自洩天機教室專欄）

    最新美國GFS（左）及歐洲AIFS（右）模式6日20時模擬圖顯示，下半週起菲律賓東方海面又有熱帶擾動（位置1），模擬路徑偏西北西、通過菲律賓進入南海；屆時，台灣東方則另有一熱帶擾動（位置2）發展。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署稱，今天（29日）台灣各地大多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，近一週各地晴朗炎熱，中午前後應留意紫外線；中秋（10月6日）台灣東方有熱帶擾動發展，動向不明確應持續觀察。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（28日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至下週一（10月6日）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，午後局部山區偶有短暫降雨的機率；週六（10月4日）、下週日（10月5日）南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

    吳德榮說，最新（29日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依今天持續侵襲越南北部，明天（30日）將減弱為熱帶低壓；中颱浣熊距離台灣遙遠，將變性為溫帶氣旋。

    吳德榮分析，最新（28日20時）美國全球預報（GFS）及歐洲人工智慧氣象預報（AIFS）模式模擬圖顯示，下半週起，菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西，通過菲律賓、進入南海，中秋20時大致已通過海南島北側、雷州半島一帶；台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應持續觀察。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播