中秋台灣東方有熱帶擾動 吳德榮：動向不確定性大

最新美國GFS（左）及歐洲AIFS（右）模式6日20時模擬圖顯示，下半週起菲律賓東方海面又有熱帶擾動（位置1），模擬路徑偏西北西、通過菲律賓進入南海；屆時，台灣東方則另有一熱帶擾動（位置2）發展。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署稱，今天（29日）台灣各地大多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，近一週各地晴朗炎熱，中午前後應留意紫外線；中秋（10月6日）台灣東方有熱帶擾動發展，動向不明確應持續觀察。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（28日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至下週一（10月6日）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，午後局部山區偶有短暫降雨的機率；週六（10月4日）、下週日（10月5日）南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

吳德榮說，最新（29日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依今天持續侵襲越南北部，明天（30日）將減弱為熱帶低壓；中颱浣熊距離台灣遙遠，將變性為溫帶氣旋。

吳德榮分析，最新（28日20時）美國全球預報（GFS）及歐洲人工智慧氣象預報（AIFS）模式模擬圖顯示，下半週起，菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西，通過菲律賓、進入南海，中秋20時大致已通過海南島北側、雷州半島一帶；台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應持續觀察。

