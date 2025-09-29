09/29 各報重點新聞一覽

國軍官兵們夜以繼日清理，讓災民盡速恢復正常生活。（軍方提供）

自由時報

總統增派2500國軍 光復清淤 中秋節前完成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流致光復鄉重災，昨災後第六天，台灣人民持續發揮韌性與互愛，各地志工不斷湧入災區協助；總統賴清德昨則下令國防部調派二五〇〇多名國軍投入災後復原，明天也將投入相同兵力換班，目標中秋節前完成災區清淤工作，讓災民盡速恢復正常生活。

華沙安全論壇 受邀與會 外長、國防部情報次長 同訪波蘭

第十二屆華沙安全論壇將於本月廿九日、三十日舉辦。外交部指出，外交部長林佳龍廿七日率團訪問波蘭，將於華沙安全論壇發表演說。根據議程，國防部情報參謀次長室次長謝日升中將也將出席論壇，於三十日的論壇場次中與談。

專業、技術在手吃香 專科畢中位數年收 連15年超車大學

高等教育普及，專業、技術在手更吃香！主計總處調查，去年大學教育程度可支配所得平均數六十八．三五萬元反超專科的六十六．三六萬元，但中位數五十六．二七萬元仍低於專科的五十六．八六萬元，已連續十五年低於專科，但近幾年差距漸縮小。

聯合報

災後第6天…光復道路滿是廢棄物 居民怨政府救災慢

花蓮光復鄉搶災昨天進入第六天，道路上仍滿是淤泥、廢棄物，災民抱怨連連，直批救災、清理家園不力；行政院長卓榮泰昨希望災民在十四天內恢復正常生活，賴清德總統也下令國防部增派兵力災後復原，希望讓光復鄉在中秋節前完成清淤。

潛艦國造推手 黃曙光辭國安諮委

潛艦國造推手黃曙光請辭國安會諮詢委員，總統府發言人郭雅慧表示，黃曙光因為家庭因素，請辭諮委一職，賴總統幾經慰留，最後勉予同意；對於黃曙光帶領團隊克服萬難，成功完成我國首艘潛艦的建造，為台灣防衛自主寫下重要里程碑，後續工作順利步上軌道，賴總統表達衷心感謝。

中國時報

國造潛艦海測延宕 黃曙光辭職 負政治責任

國造潛艦「海鯤號」仍在測試階段，主要推手黃曙光28日驚傳請辭國安會諮詢委員，因海鯤號海測規畫已確定無法如期在9月完成，黃選在這個時機點請辭，頗有負起政治責任的意味。不過，據了解，去年520接受賴清德總統慰留的黃曙光，其實未受到重視與重用，或許也是他萌生去意的原因之一。

美中貿易談判 「反台獨」搬上檯面

美國《華爾街日報》27日獨家報導，大陸國家主席習近平正利用美國總統川普渴望達成貿易協議的時機，尋求川普在對台政策上做出重大讓步，正式表態「反對台灣獨立」。接近白宮的人士還透露，美方先前拒絕賴清德總統過境，就是為了避免在大罷免之際，拉抬民進黨聲勢，進而把美國捲入台灣政治。

國防部情報參謀次長室次長謝日升中將，受邀出席華沙安全論壇。（資料照﹜

2024年所得收入者按教育程度分。

