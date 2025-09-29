大台北、中南部高溫上看36度 午後雷陣雨範圍擴大

今日午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中午過後外出請留意天氣變化並且攜帶雨具備用。（資料照）

中央氣象署指出，今日（29日）各地大多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中午過後外出請留意天氣變化並且攜帶雨具備用，晚起西半部地區亦有零星短暫陣雨。

今日溫度方面，各地高溫約31至35度，尤其在大台北及中南部內陸地區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至28度。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週二（30日）至週五（10月3日）太平洋高壓偏強，各地大多為晴到多雲，未雨時高溫炎熱，風向大多為偏南風為主，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週二清晨海陸風輻合，西半部地區有零星短暫陣雨，週五恆春半島有局部短暫陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 40 31 ~ 38 32 ~ 37 27 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

