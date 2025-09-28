為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆祭孔大典傳3學生身體不適 家長會總會長：增設冷氣避免孩童中暑

    2025/09/28 23:09 記者俞肇福／基隆報導
    基隆安樂國小學生在高溫下以傳統六佾舞祭孔。（記者盧賢秀攝）

    基隆安樂國小學生在高溫下以傳統六佾舞祭孔。（記者盧賢秀攝）

    基隆市慈雲寺今天（28日）上午舉辦祭孔大典，由慈雲寺旁的安樂國小學生演出六佾舞，向孔子致敬；不過，由於典禮早上9點50分登場，進行到11點30分，演出的學生一大早就換穿古裝，靜候祭孔大典開始，由於今天天氣悶熱，有3名演出者身體不適退場。基隆市學校學生家長會聯合會總會長陳傳麟建議，如果還是要在慈雲寺廟埕跳六佾舞，建議應該多裝幾台移動式冷氣或是水冷扇，讓小學生不要中暑。至於，是否還要保留古禮向孔子致敬，他認為茲事體大，也沒有就此事問過其他家長會長，不便多發言。

    基隆市教育處指出，今年事先有加裝水冷扇，明年會訂製新的透氣長袍，讓演出者能夠更散熱更舒服。

    至於有家長建議，不管是六佾舞或是八佾舞，距離現在時空環境顯得有點格格不入。退休的基隆市安樂高中校長許清和接受訪問時指出，他覺得跳六佾舞是多元學習的一種，而且參加的是經由學生報名老師挑選，也沒有強迫每位學生都參加，而且這還得要學生有興趣，也不是每個人都有機會參加演出，一輩子可能就只有這樣一次機會，頂多兩次機會，他相信，參加演出者都是自願報名，而且還多會視之為榮譽。

    至於身體不適提前退場，許清和說，每個人身體狀況就不一樣，現場的空調環境要注意，帶隊的老師也應眼觀四面耳聽八方，一發現不對勁就該詢問做出判斷，還有，事先也要跟學生交代，前一天晚上早點休息，事先發現有狀況，馬上跟老師回報，不要覺得不好意思。他覺得跳六佾舞，是很好的一種學習，不然，可以做民調問學生意見。

    基隆安樂國小學生在高溫下以傳統六佾舞祭孔。（記者盧賢秀攝）

    基隆安樂國小學生在高溫下以傳統六佾舞祭孔。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播