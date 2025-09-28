基隆祭孔大典傳3學生身體不適 家長會總會長：增設冷氣避免孩童中暑

基隆安樂國小學生在高溫下以傳統六佾舞祭孔。（記者盧賢秀攝）

基隆市慈雲寺今天（28日）上午舉辦祭孔大典，由慈雲寺旁的安樂國小學生演出六佾舞，向孔子致敬；不過，由於典禮早上9點50分登場，進行到11點30分，演出的學生一大早就換穿古裝，靜候祭孔大典開始，由於今天天氣悶熱，有3名演出者身體不適退場。基隆市學校學生家長會聯合會總會長陳傳麟建議，如果還是要在慈雲寺廟埕跳六佾舞，建議應該多裝幾台移動式冷氣或是水冷扇，讓小學生不要中暑。至於，是否還要保留古禮向孔子致敬，他認為茲事體大，也沒有就此事問過其他家長會長，不便多發言。

基隆市教育處指出，今年事先有加裝水冷扇，明年會訂製新的透氣長袍，讓演出者能夠更散熱更舒服。

請繼續往下閱讀...

至於有家長建議，不管是六佾舞或是八佾舞，距離現在時空環境顯得有點格格不入。退休的基隆市安樂高中校長許清和接受訪問時指出，他覺得跳六佾舞是多元學習的一種，而且參加的是經由學生報名老師挑選，也沒有強迫每位學生都參加，而且這還得要學生有興趣，也不是每個人都有機會參加演出，一輩子可能就只有這樣一次機會，頂多兩次機會，他相信，參加演出者都是自願報名，而且還多會視之為榮譽。

至於身體不適提前退場，許清和說，每個人身體狀況就不一樣，現場的空調環境要注意，帶隊的老師也應眼觀四面耳聽八方，一發現不對勁就該詢問做出判斷，還有，事先也要跟學生交代，前一天晚上早點休息，事先發現有狀況，馬上跟老師回報，不要覺得不好意思。他覺得跳六佾舞，是很好的一種學習，不然，可以做民調問學生意見。

基隆安樂國小學生在高溫下以傳統六佾舞祭孔。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法