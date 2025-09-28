為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    厲害！達人30秒壓制100公分綠鬣蜥 高雄「獵龍」4.6萬隻創新高

    2025/09/28 22:47 記者陳文嬋／高雄報導
    高市鳳山區南成里長楊居財大戰綠鬣蜥、30秒壓制，里民大讚超厲害。（記者陳文嬋攝）

    高市鳳山區南成里長楊居財大戰綠鬣蜥、30秒壓制，里民大讚超厲害。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今年以來捕捉4.6萬隻綠鬣蜥創新高，光獵龍達人占將近7成，尤以鳳山區南成里長楊居財功夫了得，高難度為民服務捕蜂、抓蛇，連大戰巨型綠鬣蜥，也只花30秒壓制，2分鐘五花大綁，為民除害，里民大讚里長超厲害！

    外來入侵種綠鬣蜥是台灣生態殺手，農業局今年培訓626名獵龍達人投入，帶動捕捉數4.6萬多隻創新高，其中獵龍達人占近7成，前三名為鳥松、大寮、林園區。

    51歲楊居財從小在紅毛港漁村長大，常見毒蛇等見怪不怪，抓蛇、螃蟹等很拿手，紅毛港遷村後搬來鳳山定居，擔任南成里長7年，為民服務捕蜂、抓蛇，親力親為沒在怕。

    近日身長100多公分綠鬣蜥突然出沒里內社區公園，民眾運動赫見「恐龍來了」，嚇壞求助里長捕捉，驚訝綠鬣蜥體型壯大、擔心遭受攻擊，楊居財據報到場，安撫里民「不要怕」，他馬上處理好。

    只見他與綠鬣蜥對視一眼後，以迅雷不及掩耳之姿，持鋁棍敲頭壓制綠鬣蜥，過程只花30秒，再以膠帶綑綁綠鬣蜥嘴巴、四肢，2分鐘完成五花大綁，綠鬣蜥秒變玩具，全身動彈不得，只能乾瞪眼，乖乖束手就擒。里民目擊全程拍下影片，大讚里長超厲害！

    楊居財熱心助人，也是獵龍達人，經常幫忙其他里長捕蜂、捉蛇、獵龍，連虎頭蜂也不怕，自有一套辦法對付，樂於跨里提供友情服務，幫助更多人解決問題。

    楊居財將綠鬣蜥五花大綁。（民眾提供）

    楊居財將綠鬣蜥五花大綁。（民眾提供）

