    首頁 > 生活

    網連署高捷車廂尖峰加掛到6節 高捷：無法臨時加掛

    2025/09/28 22:36 記者王榮祥／高雄報導
    網友在公共政策平台提案，建議高捷尖峰時刻車廂可加掛到6節。（記者王榮祥攝）

    網友在公共政策平台提案，建議高捷尖峰時刻車廂可加掛到6節。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運目前每列車僅3節車廂，有民眾在公共政策參與平台發起提案連署，要求高捷尖峰時段增加掛至6個車廂；高捷指出目前無法臨時加掛，現行3節車廂仍足夠因應日均運量。

    提案指出，常在高捷看到每逢尖峰時段及特殊節日，包括過年、演唱會或跨年時，某些車站人滿為患，建議在捷運紅線的下午4點至5點半的上下課尖峰時段，或特殊節日及演唱會散場時，每10至15分鐘開出一班連掛6節車廂的列車，依照高雄捷運各車站的月台設備都可容納6節車廂，以緩解擁擠。

    高捷說明，系統內相關軟硬體設定及人員設備操作，包含號誌系統、月台門系統都是以3節車廂為單位的營運模式，列車設計如要改為6節，無法以直接兩列3節連接方式執行，需重新加購專用車廂及更改號誌系統方能聯結營運，因此目前尚無法以臨時性加掛車廂方式進行載客，還請旅客見諒。

    高捷進一步指出，因目前現行3節車廂全日乘載效能，仍足夠因應全日均運量，因應演唱會大型活動或特殊節慶假日，則會採加密班距及加開班次方式進行，針對目前尖峰時段旅客增量，會視需要研擬以加密班距因應的必要性。

    高雄捷運目前共有42列高運量電聯車，每列3節、共126節車廂，由德國西門子公司製造，行駛高雄捷運紅線與橘線；高捷規劃平常日尖峰啟用36列、離峰21列，假日同樣是尖峰36列、離峰21列，差別在於平日與假日的離、尖峰時段不一樣。

    演唱會跟跨年最多都會使用到41列，留1列備用車，若輸運提早結束，有些待命加班車可能就保留未發。

