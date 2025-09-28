為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    教師節連假「比暑假還熱鬧」 小琉球爆1.3萬人登島

    2025/09/28 22:35 記者陳彥廷／屏東報導
    27日是連續3個連假的首週末，小琉球甩開暑假颱風、西南風不斷停航班影響，迎來今年旅遊最高峰。（記者陳彥廷攝）

    「比暑假還熱鬧！」27日是連續3個連假的首週末，小琉球甩開暑假颱風、西南風不斷停航班影響，迎來今年旅遊最高峰，據統計，27日登島多達1.3萬人次，整個小島人潮爆滿，碼頭人頭攢動，島上各處沙灘也全是遊客。明天補假，下週一10月6日為中秋節，下週五則是雙十節，連三個週末都連假，昨已出現人潮，屏東國旅熱點不論小琉球還是恆春半島、墾丁，皆湧入大批人車潮，相較暑假「最慘7月」，國旅可說回春。

    據統計，27日搭船登小琉球的旅客達1萬3721人，是琉球除了民俗盛事「迎王祭典」之外的極大量，歷經暑假因天候造成航班停駛、生意停擺，上週末的報復性出遊，為小琉球旅遊挹注活水，也為「三連假」掀了開門紅。

    小琉球觀光發展協會理事長李佳旗表示，今年暑假因颱風、大雨不斷，許多已訂房者只能往後延，大多人延到接連3連假，加上原本連假出遊潮，兩相加持下人潮滿滿。他說，有別以往中秋節才是最旺日，今年因為夾在中間，所以很多人會轉為回家探親，目前看來出遊熱度反而最低。

    墾丁則是迎來久違的人車潮，1名墾丁遊憩業者說，墾丁在暑假時因為海水受雨襲、相當渾濁，暑假慘淡，不過本週連假卻是令人意外地流入大量人潮，估計接下來的2個連假能加溫，再帶動一波秋日國旅潮。

    屏東縣政府交通旅遊處指出，整體大環境「出國熱」尚未退燒，但本週恆春半島住房率達8成、核心地區達9成以上，至於小琉球本來就有一定數量的延期旅客，加上連假本身的出遊民眾，這個連假小琉球住房率可達約9成，核心地區更是出現不少民宿滿房的情形。

    27日登島多達1.3萬人次，整個小島人潮爆滿，碼頭人頭攢動，島上各處沙灘也全是遊客。（記者陳彥廷攝）

    上週末的報復性出遊，為小琉球旅遊挹注活水，也為「三連假」掀了開門紅。（記者陳彥廷攝）

    上週末的報復性出遊，為小琉球旅遊挹注活水，也為「三連假」掀了開門紅。（記者陳彥廷攝）

