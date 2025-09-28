移民署南投專勤隊長邱國志獨攀八仙山突昏迷死亡，遺體今搬下山。圖為邱國志2019年在移民署澎湖專勤隊任內拜會賴峰偉。（擷自澎湖縣政府網站）

首次上稿 22:19

更新時間 23:35

移民署南投專勤隊長邱國志，今天獨自到台中市和平區攀登八仙山，不料，途中突然昏迷，沒有呼吸心跳，山友發現報案。台中市消防局派員上山救援，並接觸到邱國志，身體已呈現僵硬，遺體將運送下山。

請繼續往下閱讀...

據了解，邱國志今天獨自到台中市和平區攀登知名的八仙山，途中突然昏迷，失去呼吸心跳，山友經過發現趕緊打119報案，台中市消防局接獲通報，立即派人員上山救援，發現邱國志時，其身體已呈現僵硬，目前已將邱國志遺體運送到松鶴的登山口，將通知警方及家屬到場。

和平警分局表示，今天下午3點23分接獲民眾報案，稱台中市和平區松鶴部落往八仙山步道約3K左右，有男子躺臥在地，似無心跳，員警立即通報谷關消防分隊趕赴現場救護。

消防局立即派遣和平、谷關分隊共3車8人，由和平分隊長倪偉騰帶隊前往救援，搜救人員於晚上6點56分到達事故地點，男子已無生命跡象，9點59分將遺體運送至松鶴延年露營區，經警方聯繫家屬指認為邱國志，將依規定報請檢察官相驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法