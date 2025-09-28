「水電超人」分組編制搶修 光復國中有水有電了

民進黨立委吳沛憶在臉書貼文指出，新匠堂水電師傅團分組編制搶修，光復國中有水有電了。（取自吳沛憶臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，上萬位民眾自動自發化身「鏟子超人」，湧入災區協助救災、清淤；社團法人臺北市新匠堂公益協會、台北市攸惜關懷協會、效力志工團27日組成「水電超人」志工隊，前進光復國中，今（28日）晚傳出好消息，光復國中有水有電了。

新匠堂、攸惜協會與效力志工團組成的志工隊，27日帶著專業和設備進駐災區，協助清理淤泥、分裝物資，並搬運重型廢棄物，巡查水電，將倒塌及半倒的障礙物清理乾淨。

民進黨立委吳沛憶今天晚間在臉書貼文「光復國中有水有電了！謝謝水電超人！」她指出，新匠堂水電師傅團今天一早5點再進駐光復國中；前一晚他們自己完成重新分組編制，分別負責破壞、破門、伐木、水電、搬運，也和國軍對口協力分配工作，全力支援國軍。

設備機具全部從台北載下去，昨天晚上發現學校的大加壓馬達燒掉、電盤跳電，積極協調緊急採購馬達和材料，還有人熱心地鳳林採買後搭火車送來；加上下午有2台山貓抵達火力支援，加快搬運速度，馬達接起來，水管也通了。

吳沛憶在臉書貼文說，新匠堂水電師傅團和國軍對口協力分配工作、全力支援國軍，終於讓光復國中有水有電。（取自吳沛憶臉書）

