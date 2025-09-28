光復鄉謠傳潰堤 政院公布海嘯警報聲籲警覺撤離

花蓮光復鄉今天一度謠傳潰堤，引發恐慌。行政院指出，如果有緊急狀況要撤離，警政署將比照海嘯警報播放方式，以短鳴5秒、停止5秒、再短鳴5秒，共15秒、循環9次方式播放，聽到警報應立即往高處或2樓避難。（記者王榮祥攝）

花蓮光復鄉今天一度謠傳潰堤，引發恐慌。行政院發言人李慧芝公布警報宣導影片指出，如果有緊急狀況要撤離，警政署將比照海嘯警報播放方式，以短鳴5秒、停止5秒、再短鳴5秒，共15秒、循環9次方式播放，聽到警報應立即往高處或2樓避難。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流重創光復鄉，今天上午因謠傳潰堤，街區廣播撤離引發市區恐慌。經中央災害應變中心調查，未有大量湖水下流或崩塌，不會造成危險；當地目前仍維持紅色警戒，未來將比照海嘯警報方式鳴放預警疏散。

李慧芝晚間表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖河床狀態，農業部林保署持續監測中，若有任何緊急狀況需要疏散撤離，內政部警政署將比照海嘯警報播放方式，以短鳴5秒、停止5秒、再短鳴5秒，共15秒、循環9次方式播放，希望讓當地居民、志工及協助救援重建者知曉、警覺。

根據政院公布的宣導影片指出，如果上游達到紅色警戒且需撤離時，會由農業部林保署通知花蓮縣警察局民防管制中心，由管制中心立即同步通知鳳林、長橋與光復派出所及分駐所，統一發布警報。此外，馬太鞍警戒區接獲農業部或CBS通報發布馬太鞍堰塞湖警報，會同步配合鄉公所與村里廣播系統、警車、消防車、垃圾車同步播放警報音疏散。

影片表示，警報範圍是半徑1.5公里，聽到警報時應立即往高處或二樓避難，如果沒有聽到警報，請勿誤信錯誤訊息；至於解除警報的音符是一長聲90秒。

不過，花蓮縣警察局今天發生警報誤鳴狀況，警方指出，因縣警局派駐中央應變中心協調所輪值人員，在會議中因誤解中央協調所指揮官指示，將「如洪水達紅色警戒應立即通報」錯認為當下應立即發布海嘯警報。針對這次疏失，將依規定檢討並追究責任。

