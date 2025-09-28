2025桃園星人秀 歌唱、舞蹈、樂團3冠軍誕生

「2025桃園星人秀」八強爭霸，參賽者舞台上接力演出。（桃市青年局提供）

桃園市政府青年事務局主辦「2025桃園星人秀」，最終歌唱、樂團與舞蹈三大組別的八強選手於教師節連假齊聚桃園藝文廣場舞台，同台爭奪總獎金高達60萬元、榮耀與夢想的最終席位，接力演出帶來視覺與聽覺的饗宴，並由市府副祕書長金志聿蒞會頒獎。

歌唱組冠軍謝祥寅以深厚唱功與迷人舞台魅力奪冠，亞軍由「留聲樂團」獲得，季軍則是「哈璐米及古」。樂團組冠軍「Mighty Rise」展現穩定音樂實力勇奪第一，「上古家貓」與「O2U」分獲亞、季軍。舞蹈組冠軍「The SE7EN.」以文化融合及創意表現摘下桂冠，亞軍為劉芯慈，季軍則由「Joy Life Crew」獲得。

此外，由觀眾票選產生的人氣獎也順利揭曉，三大組別的人氣之星分別是陳玟廷、「睡眠不足」與「Joy Life Crew」，不僅贏得獎金，更收穫滿場掌聲，現場氣氛熱烈，充分展現桃園青年多元才華。

青年局長侯佳齡表示，「桃園星人秀」持續耕耘在地青年文化，透過實戰舞台、專業培訓與資源鏈結，協助每一位有夢想、有才華的表演者登上大舞台都能發光發熱，也見證青年一路以來的成長與突破，歷屆冠軍如歌唱組的呂儀與樂團組的孤寂輔導室，已成功發行單曲並登上大型音樂舞台。今年賽事再次點燃桃園青年的熱情，展現無限潛力，成果廣獲肯定。

在歌唱組奪冠的謝祥寅賽後表示，很開心能參與桃園青年局舉辦的星人秀，這是一個能發揮與實踐夢想的重要舞台。他感謝長達3個月的輔導與培訓，從選歌、指導、練習到彩排，每一個過程都成為成長的養分，並期盼未來青年局活動能跨出桃園，展現更大的在地影響力。

「2025桃園星人秀」八強爭霸，參賽者舞台上接力演出。（桃市青年局提供）

