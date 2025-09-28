為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    海巡放棄休假投入救援光復災區 卓揆鞠躬致謝

    2025/09/28 21:52 記者洪定宏／高雄報導
    行政院長卓榮泰（藍圈）鞠躬感謝協助救災的海巡人員。（取自管碧玲臉書粉專）

    行政院長卓榮泰（藍圈）鞠躬感謝協助救災的海巡人員。（取自管碧玲臉書粉專）

    行政院長卓榮泰今天二度視察花蓮縣光復鄉災區，因為海巡署投入近500人救援、其中不乏「自主休假」者，海委會主委管碧玲特別在臉書粉專發出「卓院長鞠躬感謝協助救災的海巡同仁」圖文，強調「海巡同仁很受感動，這時候大家就是花蓮人，相互鼓勵，一起加油協助復建！」

    管碧玲也在「Thread」發出第一篇文章說：「海巡弟兄投入救災，中午在光復糖廠吃便當。卓榮泰院長向他們鞠躬表示感謝，我陪他們吃便當，慰勉他們！此刻，我們都是花蓮人，一切盡在不言中。」吸引副總統蕭美琴率先留言：「謝謝海巡弟兄們投入救災！辛苦了！」

    行政院長卓榮泰今天二度視察花蓮縣光復鄉災區，因為海巡署投入近500人救援，其中不乏「自主休假」者，海委會主委管碧玲特別在臉書粉專發出「卓院長鞠躬感謝協助救災的海巡同仁」圖文，強調「海巡同仁很受感動，這時候大家就是花蓮人，相互鼓勵，一起加油協助復建！」

    管碧玲表示，她今天一早赴花蓮，除了參加前進協調所的會議，並仔細了解海巡投入救災執行狀況，重要的是慰勉感謝他們。不過，海巡署的職責主要在海上與岸際救援，陸域的災害救援工作，並沒有納入編組。

    但這次花蓮災害太嚴重，「海巡同仁很多都充滿人溺己溺的情懷」，例如有人第一時間就放棄休假投入救援，穿潛水裝協助救出大體，因為海巡救生救難經常接觸不幸罹難者的大體。

    管碧玲強調，「自主休假的同仁還有很多，連我在台北的傳令官也投入清淤工作，不落人後」，她已請海巡署長張忠龍指揮，組織隊伍投入救災，配合縣府也配合中央協調所，到昨天為止，已投入9艇、130車、455 人、1 架次無人機及機動雷達車。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播