海巡放棄休假投入救援光復災區 卓揆鞠躬致謝

行政院長卓榮泰今天二度視察花蓮縣光復鄉災區，因為海巡署投入近500人救援、其中不乏「自主休假」者，海委會主委管碧玲特別在臉書粉專發出「卓院長鞠躬感謝協助救災的海巡同仁」圖文，強調「海巡同仁很受感動，這時候大家就是花蓮人，相互鼓勵，一起加油協助復建！」

管碧玲也在「Thread」發出第一篇文章說：「海巡弟兄投入救災，中午在光復糖廠吃便當。卓榮泰院長向他們鞠躬表示感謝，我陪他們吃便當，慰勉他們！此刻，我們都是花蓮人，一切盡在不言中。」吸引副總統蕭美琴率先留言：「謝謝海巡弟兄們投入救災！辛苦了！」

管碧玲表示，她今天一早赴花蓮，除了參加前進協調所的會議，並仔細了解海巡投入救災執行狀況，重要的是慰勉感謝他們。不過，海巡署的職責主要在海上與岸際救援，陸域的災害救援工作，並沒有納入編組。

但這次花蓮災害太嚴重，「海巡同仁很多都充滿人溺己溺的情懷」，例如有人第一時間就放棄休假投入救援，穿潛水裝協助救出大體，因為海巡救生救難經常接觸不幸罹難者的大體。

管碧玲強調，「自主休假的同仁還有很多，連我在台北的傳令官也投入清淤工作，不落人後」，她已請海巡署長張忠龍指揮，組織隊伍投入救災，配合縣府也配合中央協調所，到昨天為止，已投入9艇、130車、455 人、1 架次無人機及機動雷達車。

