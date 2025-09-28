為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    教師節施淑婷發文稱「打罵是競爭力根基」 網：她被打過頭歪掉了

    2025/09/28 22:08 記者洪美秀／新竹報導
    教師節祭孔典禮後，新竹市府民政處長施淑婷發文稱「打罵教育才是台灣競爭力的根基」，網友傻眼。（取自施淑婷臉書）

    教師節祭孔典禮後，新竹市府民政處長施淑婷發文稱「打罵教育才是台灣競爭力的根基」，網友傻眼。（取自施淑婷臉書）

    今天是教師節，新竹市府今天一早援例在孔廟循古禮舉行至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮，向至聖先師孔子表達敬意，包括民政處長施淑婷也擔任祭典的糾儀官。不過，施淑婷晚間在臉書發文稱，明天教師節補假（29日星期一），要網友「記得關閉明天早晨的鬧鐘，閉上眼睛感謝那些曾經揍過我們的老師」，還提到她個人覺得「打罵教育才是台灣競爭力的根基」。此文一出，許多網友傻眼，直呼市府官員鼓吹打罵教育，還參加釋奠典禮，這就是市府官員？

    施淑婷提到今年是全民恢復教師節放假，但她個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基。此文一出，有網友認為施淑婷是為搏網路聲量，才如此無腦發言嗎？都已參加祭孔典禮，卻發表這樣的教育言論，難道教育處官員不出來說說話嗎？「很難判斷他是被揍太多還是沒被揍過」，「新竹市民⋯這種人你們也ok？」「教師節可以發這種文嗎？要確定呢！」「所以他是不是被打罵教育的不夠一點競爭力都沒有」、「所以她到底是被打的不夠？或是都在裝乖沒被打到？ 又或者是打過頭歪掉了？」

    對此，市府教育處沒有回應，施淑婷也沒有再回應。

