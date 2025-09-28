倒數計時！北市公館圓環9/29清晨6:00改正交路型

公館圓環（羅斯福路與基隆路口）29日清晨6點啟用新的正交路型。（資料照）

公館圓環（羅斯福路與基隆路口）歷經17天工期，將於明天（29日，教師節連假最後1天）清晨6點啟用新的正交路型，台北市交工處提醒，用路人須依現場標誌、標線和號誌指引行駛。

機車動線︰

新北市機車族途經福和橋下橋，騎車左轉羅斯福路時，仍採兩段式左轉，其餘各方向開放直接左轉，保留機車待轉格給有需要的民眾。

汽車動線︰

開車行駛福和橋進入台北市，下橋處因受道路幾何及墩柱影響，建議提前於橋上分流，往信義、文山區方向靠外側行駛，欲左轉往大安區（公館）及中正區靠內側行駛。

公車動線︰

羅斯福路公車專用道平面化後，包含部分原有轉向需求而行駛路側車道的12條路線在內，均匯入公車專用道停靠上下車。

●「捷運公館站」路側站位改停靠「捷運公館站」公車專用道。

福和橋往公館：207、208（含區）、672（含區）、688。

基隆路往公館：1、673、907（含通勤）、綠11、棕12、棕22。

●「水源市場」路側站位改停靠「捷運公館站」公車專用道站位。

福和橋往公館：208（含區）。

●「師大分部」路側站位改停靠「師大分部」公車專用道站位路線。

基隆路往師大分部：基隆路幹線、通勤13。

公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

