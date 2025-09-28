為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    倒數計時！北市公館圓環9/29清晨6:00改正交路型

    2025/09/28 21:41 記者董冠怡／台北報導
    公館圓環（羅斯福路與基隆路口）29日清晨6點啟用新的正交路型。（資料照）

    公館圓環（羅斯福路與基隆路口）29日清晨6點啟用新的正交路型。（資料照）

    公館圓環（羅斯福路與基隆路口）歷經17天工期，將於明天（29日，教師節連假最後1天）清晨6點啟用新的正交路型，台北市交工處提醒，用路人須依現場標誌、標線和號誌指引行駛。

    機車動線︰

    新北市機車族途經福和橋下橋，騎車左轉羅斯福路時，仍採兩段式左轉，其餘各方向開放直接左轉，保留機車待轉格給有需要的民眾。

    汽車動線︰

    開車行駛福和橋進入台北市，下橋處因受道路幾何及墩柱影響，建議提前於橋上分流，往信義、文山區方向靠外側行駛，欲左轉往大安區（公館）及中正區靠內側行駛。

    公車動線︰

    羅斯福路公車專用道平面化後，包含部分原有轉向需求而行駛路側車道的12條路線在內，均匯入公車專用道停靠上下車。

    ●「捷運公館站」路側站位改停靠「捷運公館站」公車專用道。
    福和橋往公館：207、208（含區）、672（含區）、688。
    基隆路往公館：1、673、907（含通勤）、綠11、棕12、棕22。

    ●「水源市場」路側站位改停靠「捷運公館站」公車專用道站位。
    福和橋往公館：208（含區）。

    ●「師大分部」路側站位改停靠「師大分部」公車專用道站位路線。
    基隆路往師大分部：基隆路幹線、通勤13。

    公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

    公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

    公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

    公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

    公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

    公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

    公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

    公館圓環拆除及地下道填平工程已大致完成，正交路型預計明（29）日清晨6點啟用，工程人員趕著進行通車的準備。（記者叢昌瑾攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播