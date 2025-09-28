為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園仙島部落響應光復救災 徵調超小型挖土機挹注後勤

    2025/09/28 21:39 記者鄭淑婷／桃園報導
    立委伍麗華特助黃智靖表示，桃園仙島部落族人響應到花蓮災區救災，並持自製工具進入光復鄉重災區，協助居民災後復原工作。（黃智靖提供）

    桃園仙島部落族人響應到花蓮災區救災，動員上百人並持自製工具進入光復鄉重災區，民進黨原住民立委伍麗華表示，樂見族人自發響應救災，因大批志工湧入災區，呼籲族人留意安全；仙島部落代表、伍麗華特助黃智靖說，考量志工到災區人力挖掘曠日廢時，已徵調超小型怪手進屋作業，加速清除泥土、瓦礫與淤積物，讓居民早日完成災後復原工作。

    花蓮縣光復鄉為漢人、原住民混居，約有一半人口為族人，伍麗華為求加速清運，向新竹啟德吊車董事長胡漢龑求助，爭取200型怪手、400型大型推土機進駐災區加速作業。

    黃智靖表示，族人持自製工具與志工們進入災區協助清理後發現，受災戶內部堆積大量泥沙，僅靠人力挖掘耗時費力，不僅進度緩慢，志工體力也面臨挑戰；而超小型怪手體積小、可進入屋內狹窄空間，操作靈活並搭配人工細部清理。呼籲相關單位徵調機具、操作人員、協調屋主同意進場，並建立安全作業規範、保險機制。

    受災戶內部堆積大量泥沙，僅靠人力挖掘耗時費力，不僅進度緩慢，志工體力也面臨挑戰。（黃智靖提供）

