為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連假現身光復災區 張善政喊話：不分中央地方縣市攜手救災

    2025/09/28 21:24 記者鄭淑婷／桃園報導
    張善政透過臉書發文說，「親臨現場更能體會居民在災後的無助，我們必須不分中央與地方、不分縣市，攜手相助，讓光復鄉能儘快恢復正常生活。」（擷取自張善政臉書）

    張善政透過臉書發文說，「親臨現場更能體會居民在災後的無助，我們必須不分中央與地方、不分縣市，攜手相助，讓光復鄉能儘快恢復正常生活。」（擷取自張善政臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流重創光復鄉，教師節連假依舊有許多「鏟子超人」趕赴災區，桃園市長張善政也前往現場、向支援救災的「桃園隊」致上謝意及加菜金，並與第一線同仁討論如何讓後續支援更到位。張善政透過臉書發文說，「親臨現場更能體會居民在災後的無助，我們必須不分中央與地方、不分縣市，攜手相助，讓光復鄉能儘快恢復正常生活。」

    張善政指出，桃園已派出上百名同仁，輪番支援花蓮光復鄉救災，趁著連假與相關局處長到現場，環管處長張書豪帶他看到路旁堆積如小山般的污泥與廢棄物，急需抓斗車等更多機具協助；水務局長劉振宇實地查看溪橋水流狀況，研擬後提出建議；原民局長Panay Mulu也深入探訪，關心桃園鄉親在光復的親友需求。

    張善政說，救災隊同仁反映，隨著泥土逐漸硬化，水車與小山貓的需求更加迫切，而巷道淤泥清除則必須把握夜間，避免白天人潮眾多，機具進出造成風險，更要留意清運過程，不能讓泥水再次流入兩旁家戶，對此，他已要求市府團隊配合不同階段持續加派支援。

    張善政提到，他也特別想到一位老朋友，經過友人住家時還喊了幾聲但沒見著友人，看到屋子仍在復原中，且鄰居牆上還留著清晰可見、高達1層樓的泥沙水痕，讓他更能感同身受居民失落與焦慮的心情，也更堅定要盡一切力量，協助他們走過難關；而回程月台上看見眾多「鏟子超人」席地而坐，雖然疲憊卻相互鼓勵，著實很讓人感動。

    桃園市長張善政趁連假與相關局處長到花蓮光復，向支援救災的「桃園隊」致上謝意及加菜金。（擷取自張善政臉書）

    桃園市長張善政趁連假與相關局處長到花蓮光復，向支援救災的「桃園隊」致上謝意及加菜金。（擷取自張善政臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播