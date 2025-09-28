連假現身光復災區 張善政喊話：不分中央地方縣市攜手救災

張善政透過臉書發文說，「親臨現場更能體會居民在災後的無助，我們必須不分中央與地方、不分縣市，攜手相助，讓光復鄉能儘快恢復正常生活。」（擷取自張善政臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流重創光復鄉，教師節連假依舊有許多「鏟子超人」趕赴災區，桃園市長張善政也前往現場、向支援救災的「桃園隊」致上謝意及加菜金，並與第一線同仁討論如何讓後續支援更到位。張善政透過臉書發文說，「親臨現場更能體會居民在災後的無助，我們必須不分中央與地方、不分縣市，攜手相助，讓光復鄉能儘快恢復正常生活。」

張善政指出，桃園已派出上百名同仁，輪番支援花蓮光復鄉救災，趁著連假與相關局處長到現場，環管處長張書豪帶他看到路旁堆積如小山般的污泥與廢棄物，急需抓斗車等更多機具協助；水務局長劉振宇實地查看溪橋水流狀況，研擬後提出建議；原民局長Panay Mulu也深入探訪，關心桃園鄉親在光復的親友需求。

張善政說，救災隊同仁反映，隨著泥土逐漸硬化，水車與小山貓的需求更加迫切，而巷道淤泥清除則必須把握夜間，避免白天人潮眾多，機具進出造成風險，更要留意清運過程，不能讓泥水再次流入兩旁家戶，對此，他已要求市府團隊配合不同階段持續加派支援。

張善政提到，他也特別想到一位老朋友，經過友人住家時還喊了幾聲但沒見著友人，看到屋子仍在復原中，且鄰居牆上還留著清晰可見、高達1層樓的泥沙水痕，讓他更能感同身受居民失落與焦慮的心情，也更堅定要盡一切力量，協助他們走過難關；而回程月台上看見眾多「鏟子超人」席地而坐，雖然疲憊卻相互鼓勵，著實很讓人感動。

桃園市長張善政趁連假與相關局處長到花蓮光復，向支援救災的「桃園隊」致上謝意及加菜金。（擷取自張善政臉書）

