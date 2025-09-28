為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復鄉街道傍晚出現「泥山」 怪手司機：數萬超人的成績單

    2025/09/28 20:48 記者王榮祥／花蓮報導
    光復鄉傍晚湧現數堆泥山，被怪手司機形容是鏟子超人們的成績單。（記者王榮祥攝）

    光復鄉傍晚湧現數堆泥山，被怪手司機形容是鏟子超人們的成績單。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣光復鄉災區主要街道傍晚出現數堆「泥山」，有些綿延幾十公尺長，被戲稱是光復鄉的中央山脈!怪手司機解釋因為空間有限，白天讓志工、國軍、跟民眾好好清淤，傍晚再讓重機具壓軸上陣收拾，司機形容這些泥山就像是（鏟子）超人的成績單。

    馬太鞍堰塞湖潰堤造成花蓮光復鄉大半鄉境被汙泥侵入，教師節連假連續兩天均湧入逾萬志工，熱情投入光復鄉清淤工作，許多志工一早8、9點就進入鄉境，配合慈濟或車站現場服務人員引導，分頭至各處急需協助的場域。

    傍晚4點多，光復鄉主要街道上開始出現成堆泥山，中山路的「山」更綿延幾十公尺，收工的志工們經過時驚嘆這裡的泥巴超多，堆起來根本就像光復鄉中央山脈。

    怪手司機解釋，因為鄉里路小，如果人跟機具一起作業會太擠、效率變差，所以調整一下白天讓民眾跟志工們全心清淤，傍晚等志工群收工後，重機具再上陣壓軸收拾。

    數萬超人協助光復鄉清出數十堆泥山。（記者王榮祥攝）

    數萬超人協助光復鄉清出數十堆泥山。（記者王榮祥攝）

    米廠好米遭淤泥汙損。（記者王榮祥攝）

    米廠好米遭淤泥汙損。（記者王榮祥攝）

    怪手等重機具傍晚壓軸上陣。（記者王榮祥攝）

    怪手等重機具傍晚壓軸上陣。（記者王榮祥攝）

    鏟子超人傍晚收工，陸續離開救災現場，一旁的重機械準備接手後續作業。（記者王榮祥攝）

    鏟子超人傍晚收工，陸續離開救災現場，一旁的重機械準備接手後續作業。（記者王榮祥攝）

