週一台北、中南部飆36度高溫 午後西半部防短暫雷陣雨

週一各地多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。。（資料照）

週一（29日）各地多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。各地高溫約31至35度，尤其大台北及中南部有局部36度以上高溫，外出請注意防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週一各地大多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚起西半部地區亦有零星短暫陣雨；由於連日降雨，山區土石較為鬆動，欲往山區活動請特別注意坍方、落石等現象。

溫度方面，週一各地高溫約31至35度，尤其在大台北及中南部有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至28度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，目前來看還是比較偏向夏季型態，北方雖然開始頻頻有鋒面系統發展活動，但由於台灣附近高壓還是稍強，因此都還未能南下影響，至少到下週中期都還是維持類似的晴到多雲天氣，東部迎風面偶有較多雲量及零星降雨，西半部山區附近仍有小範圍的熱對流雷陣雨。

紫外線指數方面，週一新竹縣、新竹市、台中市為「高量級」；其餘縣市「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週一各地高溫約31至35度，尤其大台北及中南部有局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

週一新竹縣、新竹市、台中市為「高量級」；其餘縣市「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週一宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

