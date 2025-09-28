為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週一台北、中南部飆36度高溫 午後西半部防短暫雷陣雨

    2025/09/28 21:32 即時新聞／綜合報導
    週一各地多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。。（資料照）

    週一各地多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。。（資料照）

    週一（29日）各地多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。各地高溫約31至35度，尤其大台北及中南部有局部36度以上高溫，外出請注意防曬並多補充水分。

    中央氣象署預報，週一各地大多為晴到多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚起西半部地區亦有零星短暫陣雨；由於連日降雨，山區土石較為鬆動，欲往山區活動請特別注意坍方、落石等現象。

    溫度方面，週一各地高溫約31至35度，尤其在大台北及中南部有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至28度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，目前來看還是比較偏向夏季型態，北方雖然開始頻頻有鋒面系統發展活動，但由於台灣附近高壓還是稍強，因此都還未能南下影響，至少到下週中期都還是維持類似的晴到多雲天氣，東部迎風面偶有較多雲量及零星降雨，西半部山區附近仍有小範圍的熱對流雷陣雨。

    紫外線指數方面，週一新竹縣、新竹市、台中市為「高量級」；其餘縣市「過量級」。

    空氣品質方面，週一環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週一各地高溫約31至35度，尤其大台北及中南部有局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    週一各地高溫約31至35度，尤其大台北及中南部有局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    週一新竹縣、新竹市、台中市為「高量級」；其餘縣市「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週一新竹縣、新竹市、台中市為「高量級」；其餘縣市「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週一宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，週一宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播