    首頁 > 生活

    20流浪犬霸運動場兒童遊戲沙堆「超派」 親子不敢靠近

    2025/09/28 20:54 記者湯世名／彰化報導
    鹿港運動場兒童遊戲沙堆區被流浪狗霸佔，親子不敢靠近。（圖由民眾提供）

    鹿港運動場兒童遊戲沙堆區被流浪狗霸佔，親子不敢靠近。（圖由民眾提供）

    超派！彰化縣鹿港運動場旁的兒童遊戲沙堆區，最近被民眾發現有大量流浪犬霸佔，不僅模樣凶狠，對著往來民眾狂吠，甚至在沙堆裡大小便，影響環境衛生，嚇得親子們退避三舍，不敢靠近；鎮公所人員則上網回覆說，有關流浪狗滯留沙坑問題，已加強該處環境整理消毒，並安排人員加強巡視，預計近日進場誘捕犬隻。

    民眾指出，前兩天他早上經過運動場旁時，發現有20隻左右的流浪犬棲息在兒童遊戲沙堆區，因為是大清早，牠們都在睡覺，但還是保持警覺，雖然他悄悄靠近，仍然被發現，眾眼神望著他，很擔心狗群突然追咬他。曾有一次他看到15隻流浪犬，還會對走在步道的人吠叫，相當危險。

    網友則留言指出，看到這麼多狗心跳會漏一拍，尤其是他們帶小孩去體育場都一堆流浪狗，感覺好危險；還有人說，沙子滿滿的狗屎、狗尿，小孩在沙堆區玩耍相當不衛生。

    另有網友建議沙坑加裝護欄圍起來，再設遮陽棚和洗手洗腳台，兼顧衛生環境，大人也比較放心小朋友在那邊玩；另有人說鹿港的流浪狗真的很多，有的追車追人，天后宮停車場後面更多流浪狗，遊客那麼多真的很可怕。

