明天收假日！國道北向交通量1.3倍 11地雷路段一次看

教師節連假即將結束，高速公路部分北上路段已出現車潮，明天收假時預期車流量約為平日的1.2倍。（圖擷自高公路1968）

明天（9月29日）是教師節連續假期收假日，高速公路局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年均1.3倍。高公局也警示明天11個壅塞路段，建議用路人避開。

高公局預估，明天重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

明天國道的疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

另外，今天下午國道壅塞路段有國1北向新竹系統至湖口、國5北向頭城至坪林。高公局統計，影響車流的事故，包括下午1時57分國3北向216.2公里發生2小客車追撞事故占中線車道，回堵3公里；下午2時37分國3南向59.5公里發生2小車追撞事故占用內線車道，回堵5公里；下午3時30分國1南向32.2公里發生4小車追撞事故占用內側車道，回堵3公里，事故已排除。

明天9月29日是教師節三天連假最後一天，高公局製圖整理國道雍塞時段及交通疏導措施。（高速公路局提供）

