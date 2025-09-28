為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東勝利星村「舊好勝市集」 今晚民歌開唱重現經典

    2025/09/28 20:38 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東勝利星村今（28日）晚民歌開唱。（屏東縣政府提供）

    屏東勝利星村今（28日）晚民歌開唱。（屏東縣政府提供）

    屏東勝利星村今（28）日化身時光舞台，以「追憶青春．民歌開唱」為主題，邀請搖滾民歌代表「娃娃」金智娟、情歌詩人周治平接力開唱經典成名曲，帶領觀眾重返民歌黃金年代，觀眾爆滿。

    勝利星村「舊好勝市集」昨起一連2天結合復古舞會、特色市集及民歌演唱，因逢教師節連假，吸引大批民眾參與。繼首日的Swing Dance搖擺舞會、街頭藝人演出，最令歌迷期待的民歌演唱今晚登場，由搖滾民歌代表金智娟與周治平分別帶來〈飄洋過海來看你〉、〈青梅竹馬〉及〈那一場風花雪月的事〉等熟悉旋律，現場觀眾齊聲合唱，共同重溫那段青春歲月。

    屏東縣長周春米現身與觀眾一起聆聽民歌，周治平特別致贈親筆簽名黑膠唱片，做為勝利星村典藏，象徵跨世代的音樂記憶在屏東留下珍貴軌跡。

    「秋天就是要來勝利星村聽民歌！」周春米說，勝利星村已成為屏東最具魅力的文化場域，各具特色的店家不只滿足吃喝玩樂，更能隨四季的主題活動體驗不同風貌，感受最迷人的氛圍。

    2天的市集結合童玩、古著、在地美食與文創品牌，還有限量眷村美食燒餅、油條等，讓民眾邊聽歌、邊品嚐最傳統的眷村味。

    屏東勝利星村民歌開唱，周治平精彩演出，台下觀眾聽得入迷。（記者羅欣貞攝）

    屏東勝利星村民歌開唱，周治平精彩演出，台下觀眾聽得入迷。（記者羅欣貞攝）

    搖滾民歌代表娃娃金智娟演唱經典成名曲，帶領觀眾重返民歌黃金年代。（屏東縣政府提供）

    搖滾民歌代表娃娃金智娟演唱經典成名曲，帶領觀眾重返民歌黃金年代。（屏東縣政府提供）

    屏東勝利星村民歌開唱，金智娟、周治平重現經典，台下觀眾爆滿。（記者羅欣貞攝）

    屏東勝利星村民歌開唱，金智娟、周治平重現經典，台下觀眾爆滿。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（左）現身聆聽民歌，周治平（右）致贈親筆簽名黑膠唱片，做為勝利星村典藏。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（左）現身聆聽民歌，周治平（右）致贈親筆簽名黑膠唱片，做為勝利星村典藏。（記者羅欣貞攝）

