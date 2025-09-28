阿陶莫部落每日需「1500名超人」 政院：光復車站前有軍卡接駁

行政院發言人李慧芝發文指出，今天在馬太鞍與鏟子超人相遇了，湧入光復的志工們比昨天更多，街道上，大型挖土機以及小山貓努力作業，有民眾說還需要怪手、推土機，行政院長隨即指示前進協調所調度。（擷取自臉書）

行政院發言人李慧芝發文指出，今天在馬太鞍與鏟子超人相遇了，湧入光復的志工們比昨天更多，街道上，大型挖土機以及小山貓努力作業，有民眾說還需要怪手、推土機，行政院長隨即指示前進協調所調度，有民眾認為志工路線流程可以再精進，協調所也承諾與慈濟討論調整，這就是我們來到這裡的原因。

關於最新堰塞湖災後復原處理情形，李慧芝說，湖水目前還有600萬噸，持續維持紅色警戒。經濟部支援抽水機3部、重機具124台，完成土堤及堤頂加高太空包。

李慧芝提及，失聯7位居民持續地面搜索。國防部出動第二作戰區1733人、347台各式車輛，海洋委員會262人、83車，內政部特搜及其他縣市1510位消防投入救災。避難居民「安心住、政府付7+7方案」旅宿住宿計畫已上路。

李慧芝說，加速清運大型家具等廢棄物，環境部協助支援調度機具及人力，已清除淤泥量1萬0267公噸、垃圾量1994公噸。院長宣布中央慰助金，房屋受損10萬元，重傷居民慰問金25萬，罹難者慰問金100萬。

李慧芝也提醒，正在馬太鞍及要前往馬太鞍的民眾，今天中午誤傳有大量湖水流出，如果有異常，會啟動「海嘯防空警報」以及細胞簡訊。願意前往光復市區幫忙的志工超人們請到慈濟志工站調度。

李慧芝呼籲，願意前往大馬、大平、阿陶莫部落區的志工超人們，請到光復車站前的志工調度站，會有工具及軍卡接駁，每天需要1500位超人一起幫忙。

她強調，需要住宿的志工超人們，今天下午開始可以在光復車站攤位由交通部協助媒合，也可以登記接駁需求。謝謝所有的志工超人們，因為有你們，光復加速復原中，也請大家記得補充水分，注意衛生安全。

