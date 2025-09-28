不只便當跟物資！醫生痛訴花蓮縣府「扣押醫療團隊人身自由」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，重創下游光復鄉，許多醫療團隊於災後第一時間前往當地成立臨時醫療救護站，全力投入醫療救助。（醫師公會全聯會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，重創下游光復鄉。然而目前當地災民與現場志工接連踢爆，花蓮縣府做出各種妨礙救援工作惡行，不僅在災區數度擺拍作秀、當眾造謠「水來了」假警報險釀踩踏事件、嚴格控管愛心便當數量並放到發臭，更以「縣府開會」名義將醫療團隊與藥物當場扣押攔截，阻止相關人員離去。

外科醫師「Carro Tsai」今（28）日晚間分享，一支攜帶藥品等珍貴醫療物資的醫療團隊發文求助，他們下午緊急奉命整隊，前往光復鄉大同村服務，然而他們印有醫院字樣的車卻在回程時遭人攔阻，對方直言「縣府長官跟警局高層全都在開會，不能放行」，導致團隊7人被迫在光復高職等待，「我們拚了命看顧鄉親，誰來看顧我們醫療團隊」，雖然感到很無奈，但他們也強調團隊並未放棄治療每一位有需要的鄉親。

消息一出引爆全網譁然，「蓮惡融共」、「花蓮國戒嚴了？」、「超像支那的手法」、「這什麼中共式管理！？」、「花蓮的地方自治是中國版的」、「花蓮縣政府是中國化了嗎？」、「他們開會為何你們不能離開？強制罪？」、「花蓮王夫婦是在練習，如何在戰爭的時候扯後腿吧！」、「不愧是中國上課和聽訓的，馭民五術真是學的扎扎實實」、「3公分出來吠說要請10萬解放軍來幫忙，原來這就是他們要的效果」。

另有部分網友以發文「沒有附上照片或影音」為由，怒轟醫療團隊涉嫌惡意抹黑花蓮縣府、在網上散布不實假消息。其他人則對此表示，「為什麼要拍照錄影的重要性」、「全程錄影，看看那些人在擋」、「碰到就開錄音錄影請他說明是誰下的令」、「以後救災是不是也要直播才能避免被污衊造謠？」、「建議去救災的人都要留個紀錄，影片、照片都好，在哪裡幫忙、物資給哪個單位，感覺花蓮縣政府要開始收割了」。

