人飢己飢！中華城隍文化總會募2萬個便當 溫暖災民與志工的胃

花蓮縣光復鄉災後亟待重建，中華城隍文化總會發揮人飢己飢的精神，集資準備2萬個便當，從9月26日到28日已經發出7500個便當。（圖為中華城隍文化總會提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，造成17人死亡，7人失聯，連日來數以萬計的台灣人，搭火車或開車前往光復鄉支援災後救援及復原工作。身兼中華城隍文化總會秘書長的基隆城隍廟總幹事郭甡良說，光復鄉災後亟待重建，城隍文化總會發揮人飢己飢的精神，集資委請花蓮市餐廳、便當店製作2萬個便當送進災區，迄今近3天，先送出7500個便當，希望溫暖災民與志工的胃。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉市區等多處覆蓋厚重黑泥，許多民眾自發性穿雨鞋帶鏟子，組成「鏟子超人」前進災區，協助清理家園，基隆市、新北市、宜蘭縣等縣市也調派人手和機具馳援花蓮。

請繼續往下閱讀...

郭甡良受訪時表示，從花蓮城隍廟得知光復鄉災區亟需熱食的便當，中華城隍文化總會組成專案小組，因時間緊迫，第一波先邀請台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟共同出資，26日起提供災區便當。

郭甡良說，中華城隍文化總會委請花蓮市餐廳、便當店，每天中午和晚間，分別製作1500個、1000個便當，透過7輛小貨車送至光復鄉，由指揮官分配發送，餐廳便當店得知這批便當是要送往災區，也共襄盛舉，每個便當價格從100元調降為80元。

郭甡良表示，由於光復鄉市區道路塞車，為了讓便當保持新鮮美味，現正與相關單位討論，改以搭火車來運送便當；此外，因花蓮當地便當店，很難包下大量便當，希望透過媒體力量，徵求花蓮其他鄉鎮便當店，全力協助供應，中華城隍文化總會訂於明天（29日）開會，討論後續供應便當經費，及未來中長期漫長復原事宜。

花蓮縣光復鄉災後亟待重建，中華城隍文化總會發揮人飢己飢的精神，集資準備2萬個便當，從9月26日到28日已經發出7500個便當。（圖為中華城隍文化總會提供）

花蓮縣光復鄉災後亟待重建，中華城隍文化總會發揮人飢己飢的精神，集資準備2萬個便當，從9月26日到28日已經發出7500個便當。（圖為中華城隍文化總會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法