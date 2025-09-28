為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄旗津海水浴場 18歲男受困礁岩幸運獲救

    2025/09/28 19:47 記者洪定宏／高雄報導
    海巡及消防聯手搶救受困者。（海巡署提供）

    海巡及消防聯手搶救受困者。（海巡署提供）

    今天下午約5點半，在高雄市旗津海水浴場開設救護站的海巡署第五岸巡隊旗后安檢所接獲民眾報案，指有1名遊客因體力不支，受困距岸30公尺的礁岩。

    海巡署隨即調派旗津責任區人員及小艇前往救援，但經過評估後，決定以徒步礁岩區方式，會同高雄市消防局前往，原來是年約18歲的男子受困，腳部扭傷，意識清楚，大約晚間6點半將他救上岸並送醫治療。

