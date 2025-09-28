為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    本週天氣一圖看懂！中秋節前後花東有雨

    2025/09/28 19:32 記者蔡昀容／台北報導
    中央氣象署預報未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    中央氣象署預報未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週天氣高溫炎熱，中央氣象署預報，明天週一（9月29日）各地多雲到晴，西半部地區及其他山區午後短暫雷陣雨，大台北及中南部留意36度以上高溫；中秋節（10月6日）前後恐有熱帶擾動生成，但生成位置、路徑及位置有待觀察，不過花東及恆春半島降雨機率預估將提高。

    氣象署預報員林定宜今天（9月28日）傍晚說明，未來一週天氣高溫炎熱，太平洋高壓普遍較強。明天週一各地晴到多雲，西半部地區及其他山區午後短暫雷陣雨，由於午後雷陣雨持續降至晚間，因此西半部晚間也有零星短暫陣雨。

    週二至週五（9月30日至10月3日）各地晴到多雲，無雨時高溫炎熱，南部地區及其他山區午後局部短暫雷陣雨。林定宜表示，週二清晨受海陸風輻合作用，西半部有零星短暫陣雨，週五南方水氣增加，恆春半島局部短暫陣雨。

    週六及下週日（10月4、5日）由於南方的菲律賓東方海面可能生成熱帶擾動。林定宜表示，台灣附近環境水氣增多，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲，南部地區及其他山區午後局部短暫雷陣雨。菲東熱帶擾動發展位置、路徑及強度尚有不確定性，有待持續關注。

    未來一週溫度，東半部高溫約31、32度，西半部高溫落在33至35度，明天大台北地區、中南部局部地區有機會達36度以上高溫。目前還沒有冷空氣跡象，還要再等晚一點。

    西北太平洋面上有2個颱風，分別是博羅依及浣熊颱風，博羅依預估今晚登陸越南北部，對台無直接影響；日本東側的浣熊，距離台灣4000多公里遠，對台也無影響。

    林定宜提醒，蘭嶼及恆春半島受博羅依颱風會有長浪；另外由於連日降雨，山區土石較為鬆軟，請民眾前往山區要注意坍方落石可能。

