    首頁 > 生活

    「鏟子超人」協助救災滿身大汗卻不敢拿水喝 背後原因超溫暖！

    2025/09/28 19:43 即時新聞／綜合報導
    民進黨百人志工團進駐災區設立物資中心，分發給災民和各地前往支援的鏟子超人。（圖翻攝自何博文臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，上萬位民眾自動自發化身成「鏟子超人」，湧入災區協助救災、清淤。民進黨副秘書長何博文這個週末也率領百人志工團進駐第一線，加入鏟子超人行列。何博文今（28日）下午分享救災前線遇到一些非常老實的鏟子超人即便滿身大汗也不敢拿水喝，原因是擔心災民會少拿一瓶。

    何博文今下午在臉書發文，「愛心滿滿，支援不間斷！感謝黨部同仁持續排班輪值協助花蓮災民，今天由賴清德主席辦公室主任周威佑帶領，中央和地方黨公職一方面協助災民整理家園。另方面也直接在光復鄉火車站前設立物資中心，發放工具、食物、礦泉水、清潔用品等物資……，給災民和前往支援的鏟子超人。」

    他接著分享，「有些鏟子超人滿身大汗，口渴難耐，古意到什麼程度你知道嗎？滿臉不好意思地小聲問，可以給我一瓶水嗎？因為深怕他喝了一瓶水，讓災民少了一瓶。當然可以！這些物資都是來自十方善心，只要是為了災民，鏟子超人喝足水，一杯八寶粥下肚，才會有能量繼續協助災民、清理災區，加油！」

