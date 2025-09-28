中秋何處賞月？桃園絕美月色景點一次看

石門水庫湖面廣闊，月光灑落水面，景色如詩如畫。（記者李容萍攝）

石門水庫湖面廣闊，月光灑落水面，景色如詩如畫。（記者李容萍攝）

石門水庫湖面廣闊，月光灑落水面，景色如詩如畫。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕中秋連假將至，桃園市政府觀光旅遊局精選多處適合賞月的景點，不論是遼闊山林、可賞月兼觀星的拉拉山和角板山，或是有湖光水色、浪漫倒影的石門水庫和竹圍、永安漁港，抑或是有桃園人後花園之稱的虎頭山觀景平台都很適合，舉凡是與家人團聚、情侶浪漫約會，或攝影愛好者取景，都能找到最適合的賞月地點。

觀光旅遊局長陳靜芳表示，復興區的拉拉山遊客中心與神木區，高海拔少光害，夜空純淨，最適合觀星賞月；角板山公園則可俯瞰大漢溪谷與山城夜景，月色映照山谷，景緻壯闊。

石門水庫湖面廣闊，月光灑落水面，景色如詩如畫；大溪河濱公園與大溪老街橋頭，可欣賞拱橋夜景與溪水倒影，古樸氛圍為中秋夜增添浪漫情調。

市區的虎頭山公園觀景平台，能遠眺夜景與皎潔月光，交通便利，適合闔家短程賞月；桃園藝文特區廣場則擁有開闊空間，是親子野餐、朋友相聚的輕鬆去處。

臨海的大園竹圍漁港、新屋永安漁港，可欣賞海上明月的壯闊景色，搭配海風氣息別有風情；大溪慈湖則以靜謐湖光山色，營造寧靜氛圍，適合靜心賞月。

陳靜芳推薦桃園擁有山林、湖畔、海岸與都會公園等多樣風貌，中秋連假期間市民與遊客不僅能親臨現場欣賞滿月高懸的美景，也能透過桃園多處即時影像鏡頭，尤其推薦阿姆坪、石門水庫、三龜戲水等透過湖光倒影，可欣賞雙圓風光，無論身在何處，也都能一鍵連線，與家人朋友共享桃園最迷人的夜色。

桃園市區的虎頭山公園觀景平台，能遠眺夜景與皎潔月光，交通便利，適合闔家短程賞月。（記者李容萍攝）

臨海的新屋永安漁港，可欣賞海上明月的壯闊景色。（記者李容萍攝）

復興區的拉拉山遊客中心與神木區，高海拔少光害，夜空純淨，最適合觀星賞月。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法