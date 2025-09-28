為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    力挺鏟子超人！波麗士上班日花蓮救災 基隆警察局長給公差假

    2025/09/28 18:59 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆市警察局長林信雄支持同仁前往花蓮救災，在不影響勤務的情況下前往，給予公差假一天。（記者吳昇儒翻攝）

    花蓮縣馬太鞍溪23日發生潰決，目前已造成17死、7失聯。基隆市警察局長林信雄今日上午在主管群組內指出，鑒於光復鄉災情慘重，局內同仁若在不影響勤務基本運作下，且獲主管同意，於上班日自願前往協助救災，均給予一天公差假。此舉引來同仁大力支持，感謝局長讓基隆的警察可以前往救災，盡一份心力。

    局長林信雄在文中指出，鑑於花蓮光復鄉災情慘重，本局及各分局同仁如有在上班日自願前往協助救災復原，均給予一天公差假。同仁可向單位表達意願，不需事後證明，各單位考量在不影響勤務基本運作下，由主管先行同意，前往人員後續由單位建立名冊，該方案於10月15日前有效；也請各分局長轉達，並請各人事單位全力配合。

    不少基層同仁聽聞訊息，非常感動，因為想到花蓮救災，礙於需要值班，且無法調整假期，若要調假更需要主管與單位同意；局長直接下令，讓有心想前往救災的同仁有機會付諸行動。

    據悉，因考量基隆市警力仍需以維護基隆市民治安為主，經多方評估後，認為以目前量能，可提供同仁一天公差假，投入花蓮救災。

