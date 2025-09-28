豪雨重創南橫停電4天 台電挺進坍方路段搶修今復電

台電台東區處27日由副處長游鵬緯率同搶修人員及承攬商，翻越山區各坍塌路段，前往現場親自指揮監督，因道路及設備損害嚴重，今日動員人員、機具挺進災區。（記者黃明堂翻攝）

樺加沙颱風外圍環流重創南橫公路，189K附近道路大規模坍塌，殘垣斷壁，造成利稻村與霧鹿村斷電並失去聯外通訊，頓時陷入黑暗與孤立，曾停電374戶。台電人翻山越嶺，在泥濘碎石間攀爬徒步前進，他們是守護山村的光。

台電已於今（28）日下午3點恢復利稻、霧鹿全部民生用電共357戶，僅餘深山偏遠地區17戶非民生用電未恢復。雖然道路坍方，交通中斷，台電搶修人員沒有放棄，仍繼續為點亮最後一盞燈努力。

請繼續往下閱讀...

台電台東區處表示，於24日晚間6點54分第一時間即掌握停電訊息、並派員全力投入巡視及搶修，25日因道路中斷，人員無法通行、又無通訊，動用無人機巡查線路未果，最後於26日請求台東縣政府協調內政部空勤總隊、派遣直升機支援台電人員查修線路，並利用衛星通訊將現場情形及供電設備損壞狀況回傳，以研擬復電方案。

台電台東區處27日由副處長游鵬緯率同搶修人員及承攬商，翻越山區各坍塌路段，前往現場親自指揮監督，因道路及設備損害嚴重，今日動員人員、機具挺進災區，以臨時線路先建桿供電，下午3點全數恢復利稻村與霧鹿村民生用電，剩下深山偏遠非民生用電17戶未恢復供電，台電仍將持續搶修，直到全面恢復供電。

台電在南橫惡劣路況中搶修復電。（記者黃明堂翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法