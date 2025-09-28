為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    小琉球今年封路護蟹最終章將登場 今起還有導覽員講給你聽

    2025/09/28 19:06 記者陳彥廷／屏東報導
    小琉球美人洞已成為陸蟹徒步導覽區。（記者陳彥廷攝）

    小琉球美人洞已成為陸蟹徒步導覽區。（記者陳彥廷攝）

    小琉球陸蟹生態豐富，但因近年越來越多的路殺事件，在地的小琉球海岸生態協會發起護蟹活動，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）今年更是發動首度「封路護蟹」措施，這個連假就是今年的最後管制日9月30日，鵬管處也特別請來導覽員「說給你聽」，邀請外地遊客能前來體驗這個小琉球島上特有的資源。

    小琉球的陸蟹以「紫地蟹」為最大宗，與台灣本島有很大不同，陸蟹專家劉烘昌也推估是台灣最大的紫地蟹族群，但在往年，常見因為機車夜遊時，與抱卵母蟹要「降海釋幼」的時間相衝突，未察覺的駕駛就會直接輾過，導致島上「路殺」相當嚴重。

    鵬管處為導引海域人潮至陸域，加上陸蟹生態大宗的「紫地蟹」也是全台少見，因此在與地方協會及地方人士討論後，為了陸蟹，從9月19日啟動全國甚至全世界最長封路管制時間的「生態廊道」區，讓原本的環島公路搖身一變變成行人無憂、陸蟹無慮的徒步區。

    由於今年是提早試辦，因此到9月30日就要回復正常通行，鵬管處為讓更多人能親身體驗並親眼見到陸蟹的一生，這個連假還請來3位導覽員每天進行陸蟹生態導覽，完成報名表單者（表單：https://forms.gle/NL4tYPL4g1kimsdu6）就能免費參與。據統計，昨天是一般導覽業者自己帶隊，就有多達634人進入，顯見小琉球陸蟹生態的吸引力。

