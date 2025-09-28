為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    進啦！白沙屯媽祖首入南投縣府 許淑華祈福如願

    2025/09/28 18:42 記者劉濱銓／南投報導
    白沙屯拱天宮媽祖在南投市「三神贊境」遶境，下午來到南投縣政府前停駕，吸引縣府人員與附近民眾聚集參拜。（記者劉濱銓攝）

    白沙屯拱天宮媽祖在南投市「三神贊境」遶境，下午來到南投縣政府前停駕，吸引縣府人員與附近民眾聚集參拜。（記者劉濱銓攝）

    白沙屯拱天宮媽祖一連2天在南投市「三神贊境」遶境，今下午行程尾聲來到南投縣政府前停駕，縣長許淑華當時在大門迎接，就默默向媽祖祈求神轎能入府為同仁加持，果然「粉紅超跑」鑾轎蒞臨，就首度進到縣府大廳賜福，令在場縣府同仁相當振奮。

    白沙屯拱天宮媽祖、名間松柏嶺受天宮玄天上帝，以及松柏嶺崇受宮九天玄女「三神贊境」南投第2天，今下午媽祖「粉紅超跑」鑾轎首度來到南投縣政府，預計在府前停駕供縣府人員與附近民眾參拜，惟鑾轎來到縣府門口停留一會兒後，就立即衝入縣府1樓大廳，廣場上的信眾則紛紛跟隨進入府內參拜，許淑華也在縣府大廳跪拜祈求，除希望縣務推展順利，也盼10月南投舉辦的茶博和國慶焰火都能圓滿。

    許淑華指出，此次「三神贊境」要感謝南投市長張嘉哲伉儷用心邀請，促成白沙屯媽祖贊境南投藍田書院，並透露她當時在縣府大門口等待鑾轎時，心裡就向媽祖許願，希望媽祖能進到府內加持，讓縣府所有同仁都能平安，最後順利如願，令她非常感動。

    許也說，由於10月南投即將首度舉辦國慶焰火施放，屆時將湧進2、30萬人潮，縣府針對觀賞安全及交通都已周延籌備，但仍希望藉由媽祖顯赫神威，保佑南投縣境一切平安順利，並為花蓮共同祈福，更期待白沙屯媽祖明年能夠再度蒞臨南投。

    白沙屯拱天宮媽祖在南投市「三神贊境」遶境，並在南投縣政府前停駕，拱天宮主委洪文華（左）致贈「粉紅超跑」鑾轎模型給南投縣長許淑華（右）。（記者劉濱銓攝）

    白沙屯拱天宮媽祖在南投市「三神贊境」遶境，並在南投縣政府前停駕，拱天宮主委洪文華（左）致贈「粉紅超跑」鑾轎模型給南投縣長許淑華（右）。（記者劉濱銓攝）

    白沙屯媽祖在南投市「三神贊境」遶境，下午行程尾聲來到南投縣政府前停駕，縣長許淑華（前排右一）率縣府人員一同跪拜。（記者劉濱銓攝）

    白沙屯媽祖在南投市「三神贊境」遶境，下午行程尾聲來到南投縣政府前停駕，縣長許淑華（前排右一）率縣府人員一同跪拜。（記者劉濱銓攝）

    白沙屯媽祖在南投市「三神贊境」遶境，下午在南投縣政府前停駕，縣長許淑華（中）透露有向媽祖許願能入府加持，最後順利如願。（取自臉書「白沙屯拱天宮」）

    白沙屯媽祖在南投市「三神贊境」遶境，下午在南投縣政府前停駕，縣長許淑華（中）透露有向媽祖許願能入府加持，最後順利如願。（取自臉書「白沙屯拱天宮」）

