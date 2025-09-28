台東衝浪遇強大離岸流 2比基尼正妹險回不來

2女衝浪客下午在台東金樽海域衝浪，遇強大離岸流，無法自行游回，海巡協助救援。（記者黃明堂翻攝）

2名女衝浪客今天下午在台東縣東河鄉金樽海域衝浪，遭遇強大離岸流，體力不支無法自行游回。海巡署東部分署第十巡防區指揮部接獲消防單位轉民眾118報案，隨即通報第十五海巡隊線上海巡艇、第一三岸巡隊所屬岸巡單位協助救援。

金樽海域是熱門衝浪地點，下午有兩名女性衝浪客遭離岸流帶離岸邊致體力不支無法自行游回，民眾看到有異，立即報案，海巡單位獲報後除派遣海巡艇協處及岸際巡邏協尋外，另派遣無人機區隊投入搜尋，於2點多許，由消防單位運用救生艇先將1名遇險人員救起，並由海巡人員攙扶上岸，另位女子自行上岸，經確認該民眾生命穩定且意識清楚無需就醫。

海巡安檢所可借救生衣

第十巡防區指揮部呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

另安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於台東地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

