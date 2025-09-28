為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東衝浪遇強大離岸流 2比基尼正妹險回不來

    2025/09/28 18:43 記者黃明堂／台東報導
    2女衝浪客下午在台東金樽海域衝浪，遇強大離岸流，無法自行游回，海巡協助救援。（記者黃明堂翻攝）

    2女衝浪客下午在台東金樽海域衝浪，遇強大離岸流，無法自行游回，海巡協助救援。（記者黃明堂翻攝）

    2名女衝浪客今天下午在台東縣東河鄉金樽海域衝浪，遭遇強大離岸流，體力不支無法自行游回。海巡署東部分署第十巡防區指揮部接獲消防單位轉民眾118報案，隨即通報第十五海巡隊線上海巡艇、第一三岸巡隊所屬岸巡單位協助救援。

    金樽海域是熱門衝浪地點，下午有兩名女性衝浪客遭離岸流帶離岸邊致體力不支無法自行游回，民眾看到有異，立即報案，海巡單位獲報後除派遣海巡艇協處及岸際巡邏協尋外，另派遣無人機區隊投入搜尋，於2點多許，由消防單位運用救生艇先將1名遇險人員救起，並由海巡人員攙扶上岸，另位女子自行上岸，經確認該民眾生命穩定且意識清楚無需就醫。

    海巡安檢所可借救生衣

    第十巡防區指揮部呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

    另安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於台東地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

    2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

    2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

    2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

    2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

    2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

    2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

    2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

    2比基尼正妹在台東衝浪遇強大離岸流，海巡及時救援。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播