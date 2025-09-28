為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    四接土污控制場址設光電？環境部：污染改善優先

    2025/09/28 18:38 記者黃宜靜／台北報導
    今年8月協和電廠（四接）已被基隆市政府公告45公頃面積為土污控制場址。（資料照，記者盧賢秀攝）

    今年8月協和電廠（四接）已被基隆市政府公告45公頃面積為土污控制場址。（資料照，記者盧賢秀攝）

    政府推動污染土地設置光電板政策，而今年8月協和電廠（四接）已被基隆市政府公告45公頃面積為土污控制場址，是否有機會設置光電？對此，環境部表示，台電現階段應以污染改善為優先，整治改善完成解列，土地後續利用已非土污法規範，則由土地所有者依相關規定辦理。

    針對污染土地設置光電板政策，環境部環境管理署分組長蔡惠珍說明，行政院於2021年訂定受污染土地設置太陽光電，若想設置需有幾項前提，包括：需經地主同意、在法規上須經中央主管機關（環境部）同意；且新建、增建、改建或修建的設施與污染改善沒有關係，舉例來說，污染場址中的老舊建築物屋頂毀損，土地所有者想進行屋頂改善，就需經過計畫書考量是否影響土污改善，甚至是造成污染擴大，同理，設置光電設施也須考量是否會影響到土地的整治過程。

    蔡惠珍解釋，推動該政策，最初設想為一邊改善土地、一邊發電，以發電獲利回饋改善費用，不過後續發現，實務上多數受污染土地會等改善後才設置。

    至於今年被列管為土污控制場址的四接，蔡惠珍表示，以四接來看，環境部的立場仍是以改善土地為主，待整治改善完成解列後，土地後續利用也非土污法規範，則由土地所有者依相關規定辦理。

    環境部環境管理署署長顏旭明則進一步表示，台電若想土地利用，就需先將場址整治完成並解列，「至於他（台電）要做什麼，我們（環境部）並沒有去跟他們（台電）討論。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播