四接土污控制場址設光電？環境部：污染改善優先

政府推動污染土地設置光電板政策，而今年8月協和電廠（四接）已被基隆市政府公告45公頃面積為土污控制場址，是否有機會設置光電？對此，環境部表示，台電現階段應以污染改善為優先，整治改善完成解列，土地後續利用已非土污法規範，則由土地所有者依相關規定辦理。

針對污染土地設置光電板政策，環境部環境管理署分組長蔡惠珍說明，行政院於2021年訂定受污染土地設置太陽光電，若想設置需有幾項前提，包括：需經地主同意、在法規上須經中央主管機關（環境部）同意；且新建、增建、改建或修建的設施與污染改善沒有關係，舉例來說，污染場址中的老舊建築物屋頂毀損，土地所有者想進行屋頂改善，就需經過計畫書考量是否影響土污改善，甚至是造成污染擴大，同理，設置光電設施也須考量是否會影響到土地的整治過程。

蔡惠珍解釋，推動該政策，最初設想為一邊改善土地、一邊發電，以發電獲利回饋改善費用，不過後續發現，實務上多數受污染土地會等改善後才設置。

至於今年被列管為土污控制場址的四接，蔡惠珍表示，以四接來看，環境部的立場仍是以改善土地為主，待整治改善完成解列後，土地後續利用也非土污法規範，則由土地所有者依相關規定辦理。

環境部環境管理署署長顏旭明則進一步表示，台電若想土地利用，就需先將場址整治完成並解列，「至於他（台電）要做什麼，我們（環境部）並沒有去跟他們（台電）討論。」

