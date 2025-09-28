慈濟投入光復災後清掃 1.2萬「鏟子超人」暖心參與

全國有逾1.2萬民眾加入慈濟清掃行列，幫助花蓮光復鄉受災家園儘早恢復正常。（慈濟基金會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉重大災情，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文隔天上午前往光復災區勘災後馬上動員，於25日起投入災區清掃，截至今日，全國有逾1.2萬位民眾加入慈濟清掃行列，慈濟今也再擴大清掃責任區，盼協助受災家園儘早恢復正常。

慈濟因應連假眾多暖心「鏟子超人」至災區幫忙，26日先在災區完成設置第二醫療站、行動廚房及各受災打掃熱區的服務中心，並將包括救難、清掃等上萬件物資、器具，加上慈濟合作共善企業捐贈的物資，以「北運南送」方式送進災區。

慈濟基金會指出，昨有逾5000位「鏟子超人」搭乘台鐵參與慈濟清掃，包括慈濟國內、海外等志業體超過600人，以及逾5000位報名慈濟清掃的「鏟子超人」，包括網路報名以及自行到災區的民眾，參與連假首日的清掃勤務；今則有共逾6000位民眾主動投入災區清掃服務；也有逾5000位民眾明（29日）將加入慈濟清掃行列。慈濟目前已再擴大清掃責任區，因應全國參與光復鄉清掃共善行動。

今天共超過6000位民眾投入花蓮光復鄉災區清掃服務。（慈濟基金會提供）

上週四至今，全國有逾1.2萬民眾加入慈濟清掃行列，協助花蓮光復鄉災後清掃。（慈濟基金會提供）

