守護綠蠵龜 澎管處攜手農漁局望安開辦巡護志工培訓課程

望安沙灘是澎湖綠蠵龜故鄉，望安國小學生培育成守護尖兵。（澎管處提供）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處與澎湖縣政府農漁局，今（28）日在望安綠蠵龜觀光保育中心共同舉辦「海龜巡護志工培訓課程」，並邀請望安國小師生參與，透過「小小巡護員」的培養，讓生態保育觀念持續延伸，深化並融入生態旅遊體驗。

此次課程特別邀請台灣愛龜協會理事長、資深海龜保育專家陳久林授課。課程內容涵蓋海龜救護與收容實務經驗分享、產卵行為觀察、巡護流程及沙灘爬痕判斷等專業知識，並經望安在地民宿業者、居民等50人熱情參與，未來都是綠蠵龜保育尖兵種子，守護望安綠蠵龜產卵聖地。

課程除室內講授外，更安排戶外沙灘現地教學，讓學員親身體驗海龜產卵環境，結合理論與實務，進一步強化在地志工的巡護專業能力。望安綠蠵龜保育區是全台第一個綠蠵龜保育區，每年產量頭數及卵窩數量趨於穩定，都有賴於巡護員日夜守護，澎管處也在望安興建綠蠵龜館，成為實體展示及宣導重地。

澎管處表示，期盼透過培訓課程，讓海龜巡護志工承襲望安「好善堂」石碑所象徵的守護精神，期藉由居民與年輕世代的共同參與，不僅增進社區對海龜保育的理解，也深化望安為「綠蠵龜的故鄉」之形象，併將持續與農漁局合作，共同推展生態保育、棲地維護與教育推廣，讓望安成為兼具生態與人文特色的永續島嶼。

澎管處與澎湖縣政府農漁局，合作舉辦綠蠵龜志工守護訓練。（澎管處提供）

